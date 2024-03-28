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28歲儲蓄僅3萬…她想全部砸進0050 眾人狂搖頭：較適合這樣存

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

想要放大資產，可以好好善用投資理財工具，即使是小錢，也有機會越滾越大。近日一名女網友表示，她的總存款只有3萬元，好奇全部投入ETF基金績效會如何，引起留言區熱議。

原PO表示，她目前28歲，因家裡負債的關係，即使上班之餘還做各種兼差，想還完錢還是很難，漸漸明白「死存錢」行不通，因此想開始投資，但存款只有3萬，也無暇天天看盤、研究股票，想問問能夠定期定額的0050怎麼樣？

貼文曝光後，網友紛紛一面倒勸她別買，「妳不用留緊急備用金嗎？身上沒有可動用的資金，太硬了」、「3萬自己留著以備不時之需吧，萬一到時候妳要用錢，結果帳上是綠的，捨得賣掉嗎？」、「請謹記投資只用閒錢，妳現在沒有閒錢，不用想怎麼投資，而是要想怎麼生存」。

也有網友強調，ETF本質還是基金，不等於穩賺不賠，觀念要先釐清，以原PO目前的財力，最適合放銀行領利息，「我覺得妳現在只適合定存，先存夠緊急預備金後，再買股票吧」、「雖然不能只存錢，但妳的錢這麼少，投資意義也不大，反正將來也算是高利率活存，妳先放銀行繼續領利息」、「存款至少10萬、固定月入至少3萬，再來投資股票」。

ETF 利息 理財 資產

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