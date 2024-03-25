非必要不買車…除非營業用途！ 財經雪倫：一年至少噴10萬以上

給理財新手的真心話：若非必要不買車

如果你買車是為了營業用途，例如開車載人、載貨賺取收入，可以買車，不然我不建議買車。

買車的花費很高，如果沒車位，每個月租車位大約也要5000元，一年大約6萬，這還不含如果開車去公司，公司那裡要租車位的費用；就算省著開每個月只加油一次大約也要1500元，一年大約2萬，一年的牌照燃料稅大約17500元。

這還不含外出的停車費、保險費、保養維護費等，養一台車一年少說也要花10萬以上。

買車提供給我們方便性，但現在台灣的大眾運輸規劃的蠻完善，外地出遊也可以在當地租車。

對於想要存錢投資養好未來的雪友，雪倫建議若非必要可以將要買車的錢拿去投資，等投資賺到錢再考慮買車也不遲。

PS：我鼓勵年輕人不要買車改生小孩，增產報國如果小孩不要富養的話跟養一台車可能差不了多少。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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