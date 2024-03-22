從來沒有打算短期賣出股票獲利 巴菲特投資心法大放送：「5年」很重要

拒絕所有「炫耀式消費」

在你達成財務自由的目標前，必須拒絕所有「炫耀式消費」。

例如買一輛好的電動車，或是去漂亮的咖啡店喝昂貴的咖啡，就是為了發一張照片，只要是你想秀給別人看的，都可歸類是炫耀式財富。當然不是不能買，而是要了解每次的購買，都在延後自己的退休。

試想一下，買了一輛 500 萬的車（這個 500 萬是個很神奇的數字，後面會繼續提到），只為了讓別人以為自己很有錢，實際上生活沒有多大的改善，每年還得支付名車的維修費、保養費、停車費，甚至跟銀行貸款超過自己能負擔的比例，每個月的收入不只沒增加，反而扣得更多，讓整個生活品質往下掉。

葛蘭特．卡爾登甚至建議大家不買車、也不要買房自住，因為整體來說，坐計程車比較便宜，也比較省時間（不用找車位）。如果租房子比較便宜，那就以租房子為主。將人生變得更簡單，保持簡樸，你會變得更容易成功。

本文出自《從好公司輕鬆提款》 總結來說，就是每次消費，都先思考有沒有更划算的方案。如果持續買炫耀式財富，很容易又再次掉到小確幸的惡性循環裡。

不過我的意思並不是「減少消費就是修行」，你不需要當守財奴，而是要認知到「消費行為並不一定帶給我們快樂」。這是什麼意思呢？我在後面的〈2-2 破解貧窮魔咒〉會跟你分享。

讓被動收入大於自己的薪水

把「被動收入啟動金」和每月存 40％的錢繼續拿來投資，投資好的資產，並且長期持有，不輕易賣出。持續到被動收入大於自己每月的薪水為止，就能享受真正自由了。

這件事會比你想得更快發生，因為美國股票當中，有近1,000支標的，每年股息都在穩定增加，也就是你養的金母雞，會逐年越下越多蛋，被動收入會越來越多。你最終會發現，累積「被動收入啟動金」一開始會比較慢，但後面的速度會越來越快！

許多人喜歡股息穩定的標的，但是我不喜歡。

假如你的母雞每年生的蛋價值1萬元，但隔年維持1萬元，那這樣你的獲利就會被物價通膨吃掉。又或者每年下的蛋都不同，這樣會影響我們退休生活的穩定度。

我會教導大家運用價值投資的觀念，選出能穩定產出金蛋的母雞品種（標的），找出真正賺錢的公司，並且下的蛋還能越生越大顆，這樣才是好的資產，才能有持有的價值。

另外要記得，好不容易持有了會生金蛋的母雞，別像《伊索寓言》裡的那對夫妻，殺了手上的源源不絕的母雞，只為了換取眼前不穩定的利益，貪得一夜致富。

給自己時間，讓資產持續成長

最後一步，給資產一點時間成長。

巴菲特說過：「無論你多麼的聰明與努力，有些事情就是急不得，需要時間醞釀。就像女性需要懷胎9個月才能誕生生命，你無法讓9個女生懷孕，然後希望1個月後會有孩子。」

巴菲特也說過：「我從來沒有打算短期賣出股票獲利。相反地，當我買進股票的同時，我會假設股市明天突然關閉，需要5年後才能恢復買賣。」

這代表你要投資成功，需要一點時間的醞釀。而剛剛巴菲特提到「5年」這個數字很重要，也是象徵我們投資必須以5年為一個單位去看它，這樣你更能感受到時間的帶給你的投資收入。

如果拉長時間來看，你會發現美國股市百年來，就是持續往上〈圖 1-3-1〉，巴菲特甚至覺得以長遠的眼光來看，股市沒有所謂的泡沫化。當然，如果看短期，你會覺得投資風險很高；但長期來看，美國股市就是一路往上漲，重點在於，你是否能夠「不恐慌地抱著股票，享受長期的獲利」，接下來，將會告訴你應該怎麼做。

美國大盤指數100年走勢圖。（圖片來源：https://www.tradingview.com）

（本文出自《從好公司輕鬆提款》作者：林修禾）

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