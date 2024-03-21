在退休前想要有500萬現金嗎？ 擺脫惡性循環先設定「終極目標」

Jerry：「我也想進入累積資產的金錢循環，問題是現在的財務一團糟，我該怎麼辦？」

資產先生：「不用擔心，只需要下定決心開始，永遠不嫌晚。」

Jerry：「接下來該怎麼做？」

「當我們了解了賺錢的金錢循環，這裡可以運用葛蘭特‧卡爾登１的財務管理法則。」

資產先生在紙上寫了五個步驟。

設定終極目標，累積被動收入啟動金

設定一個財富的終極目標，例如你想要在退休前有 500萬的現金。然後把目標切成 10 等分，用最快的速度先存到這個目標的 1 / 10，以 500 萬為例，你的第一要務就是快速賺到 50 萬。

之後就是用這 50 萬來創造更多的被動收入，也就是「被動收入啟動金」。

設定終極目標很重要，可以把目標放大一點。訂目標的高度，會決定你要投入的努力程度。比如考試滿分是 100 分，你訂的目標是 100 分，也許不小心還是能考到 80 幾分；如果訂的目標是 60 分，最後拿到的分數有九成以上會不及格。這可以解釋為現實與理想有落差。

而設定 1 / 10，也是有用意的。因為我們在思考怎麼訂目標時，無形中會去衡量自己的能力是否能達成，某種程度上設了一個枷鎖。這裡先把終極目標變成 1 / 10，就是要你立即行動。想辦法快速踏出一步，為了這個目標想盡辦法完成，如果你的時間與體力允許，也可以讓自己有更多收入來源。

之後章節，會提到更多不同人生階段的財富目標設定。

把所有存到的錢，轉成好的投資

在你擁有第一個「被動收入啟動金」之後，還是必須努力增加工作收入或減少開支，試著達到「每月可以省下四成工作所得」的境界，也就是達到 40％以上的儲蓄率１。

前幾年我在一個偶然的機會下，與一個老前輩在聊理財的概念。

本文出自《從好公司輕鬆提款》 他以前家裡很窮，給他的資源也不多，出社會後他很努力，後來年薪終於有百萬以上，當他自信滿滿地回老家，跟老爸分享其成就時，他老爸說：「重要的是你能存多少，而不是賺了多少！」回了他這句話後，就默默地就離開了現場。

他老爸心裡很了解他的兒子，賺錢本身很有一套，但相對的開銷也跟著膨脹，一來一往，真正拿到手的，也只是大桶水缸的一瓢。那時候他才恍然大悟，原來不是只有提高收入就好，存下來的錢才是真的。

只有存錢是不夠的，這裡的存錢是把錢轉成好的投資，例如收租的房子，好的股票股息等；切記不碰投機的商品，要保護好自己的本金。

如果把被動收入比喻為小雞（當然是母的），一開始能生產的價值必定很小、不夠多，所以需要努力工作，讓自己賺的錢變多，控制並減少不必要的花費，把存下來的錢當成小雞養分，餵養小雞讓它慢慢長大。

（本文出自《從好公司輕鬆提款》作者：林修禾）