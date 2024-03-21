「我討厭香菜！」在公司閒聊或商務場合 換個方式說，避開對話陷阱

在人際交往之中，如果經常共享負面的經驗，那麼雙方關係可能就會受此影響，往負面的方向發展。為了扭轉這樣的負面效應，在對話中遭遇負面話題時，應該避開或設法把對話導向正面。 看鑽研溝通、專精表達的日本傳達技術研究家Haruyuki是如何避開人際關係中的負面迴圈……

不論在公司閒聊或商務場合，與他人交談時，盡可能避免講負面的話語。此外，不僅是工作，與朋友或家人的的交談中，同樣要注意這一點。尤其必須要注意的是「討厭」一詞。就算你說的是「討厭恐怖片」、「討厭芹菜」，對方注意力仍會聚焦在「討厭」這個詞彙。

換句話說，當你說出負面的詞語時，就等於無形中讓自己的印象和負面的詞語連結在一起。因此，建議常說「喜歡」、「高興」、「開心」這類詞彙，自己的印象與積極正面的詞語連結。不論是有關食物、音樂或旅行等話題，請多談論喜歡的事情。每一次你說「喜歡」的時候，都有助於提高他人對你的好感。

本文出自《換個方式說，壞事也能變好事》 此外，即使你儘量注意使用正面的措詞，仍有可能遇到談話對象使用負面詞彙。這時候，注意避免隨口附和對方。然而，要是反駁對方，卻又可能破壞交談的和諧。

這時候「概括化」是一個很方便的技巧。舉個例子來說：

「我討厭香菜！」

「香菜經常出現在亞洲料理中，你喜歡哪一國的料理呢？」

話題從香菜這個食材，擴大概括範圍，轉移成亞洲料理。這麼一來，就能順理成章的將話題轉換成各國料理了。當然，把話題由香菜轉移到其他如紫蘇、羅勒等香草食材，也是一種方法。

不過，這很可能受到香菜的負面影響，而繼續延伸出「我也不喜歡紫蘇」等消極的內容。為了盡可能不著痕跡的離開香菜的話題，建議擴大概括範圍，將話題轉移到其他層次。

遠離牢騷、批評才是上策

有時和主管、同事、客戶閒談時，可能會遇到有人發牢騷或批評他人。遇到這種情況，絕對要注意不要表示贊同。可能的話，最好迅速離開現場。如果是商務場合不便離開時，就運用概括化或轉移話題技巧，設法把話題引導到正面的內容。

這些牢騷與蜚短流長，最可怕的地方，在於你只是單純隨口附和，但可能會有讓別人說成「你也表示贊同」的風險。

遇到別人發牢騷，或批評他人時，無論如何盡可能遠離現場才是上策。

（本文出自《換個方式說，壞事也能變好事》作者：Haruyuki（はるゆき）譯者：卓惠娟）