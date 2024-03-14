年滿40歲的人生領悟！ 他給年輕人6建議：保持學習熱情別自我設限

R爸今年就要滿四十歲了，回首這些年來走過的路，縱有高山低谷，但仍然心懷感恩，今天與年輕朋友們分享，我這些年來體會最深刻的六件事情。

一、對金錢的器度

金錢是工具，不是綁架自己心智的壞東西。小時候會有點討厭有錢人，但長大以後才意識到自己觀念不正確。不是錦衣玉食、名車代步就叫做富有，真正富有的人都很善良，並且很慷慨助人，與人為善。我們要向這一種富人學習，心的器度與錢的器度要夠大，你才容納得下夠多的財富。

二、養成閱讀的習慣

許多偉大傑出的人士都有閱讀習慣。閱讀經典著作等於站在巨人的肩膀上，吸取前人的智慧結晶，加速進化自己腦袋，若能輸出加以活用，形成一個推動自己的飛輪效應，會讓自己不斷向上提昇。

三、儲蓄與投資的相輔相承

有的人酸巴菲特都是用別人的錢投資，開很大的槓桿才有辦法賺很多錢。不是啊兄弟，阿如果你開槓桿就有辦法跟他一樣嗎？而且要長期數十年更是不容易。他老人家已經清楚明白告訴我們，就算不開槓桿也可以簡單致富，就是投資自己懂的東西，你幹麻一直執著開不開槓桿呢？

除非你真的在理財投資很熟練、很有把握了，適度利用槓桿確實可以放大獲利，但巴菲特曾說過一句話：「開槓桿就像在開一台方向盤上倒插匕首的車子。」什麼意思就請大家自己體會了。

四、了解複利的威力

雖說投資為輔助，但是如果能儘早開始投資，時間複利會帶你到達意想不到的境界之前寫過「數學角度看投資」，只要投資正確的標的，年化報酬率8％絕對不會是夢，存到三千萬也絕對不是空談。相信歷史，相信數學，更要相信自己。

五、保持學習的熱情

日本的若宮正子從60歲學上網、75歲學鋼琴、80歲學程式設計、81歲開發遊戲程式、82 歲環遊世界。後來也開始執筆寫書，2014年參加「TED x 東京」論壇，用英文發表演說；2017年獲蘋果 CEO 庫克邀見，參加 App 設計者大會；2018年以「高齡化社會與活用數位技術」為題，在聯合國演講。其學習的熱忱讓人敬佩不已！

學習，沒有年紀的限制。只要你越學越有熱情，那就充滿意義。

六、不要自我設限

不要覺得現在薪水低就躺平。不要覺得存不到錢就當月光族，活在當下沒有錯，但是你要活得有意義並且夠自我提昇。這最後一個觀念緊扣著前面幾個觀念，只要你願意，你絕對不會只有月領三四萬。你絕對可以跟我一樣年領90萬、甚至更多、更多。前提是你要找到你的熱情之所在，你的專業之所在，並且修煉到極致。也因此學習才能夠讓自己突破極限，不設限也讓自己更有動力繼續學習，形成一個個飛輪，讓自己人生不斷前進。

越早理解這六件事情，越能型塑更充實豐盛的自己。年輕如你，建立起正確的價值觀，我想你的人生一定會很不一樣！希望我的分享能幫助到你。

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