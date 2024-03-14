《「我是有錢人」迷思736》靠什麼金融投資工具退休最佳？

最近，金融市場最熱門的話題，就是高股息ETF的申購及配息狀況。筆者最近，也不免被不少親朋好友及網友詢問「某ETF可不可以買」？但是，筆者並沒有馬上回答，而是用另一個問題提問：妳為什麼要買高股息ETF？

相信長期看此專欄的讀者應該了解，一直以來，筆者真的不建議為退休做準備，或是已退休民眾，去買什麼高收益債券基金（或是類全委保單連結高收債）、高殖利率股票，或甚至是最近很夯的高股息ETF（請見下表一）。

其原因，可以分為兩個階段進行分析。首先在準備退休（累積退休金）階段（正式退休前），不論是高殖利率股票、高收債基金或高股息ETF的最大問題，就在於「它並不是「累積資產槓桿效果最佳」的標的（請見下表二）。

這就跟筆者一再建議民眾，「千萬不要買傳統（不論是固定預定利率，或是利率變動型）遞延年金險」的理由是一樣的。因為，遞延年金在累積退休金的能力（投資報酬率）上，遠遠輸於其他積極型的「不配息」標的。

另外，就以過往許多民眾，最愛買來進行退休規劃的終身還本壽險為例，請讀者千萬不要懷疑：那些一直以來媒體喜歡報導的，只買了終身還本壽險，就可以輕鬆過退休生活的案例，全都是因為近20、30年來，市場利率持續走低所致。

事實上，假設這段時間，市場利率長期是由低檔，走到高檔，這些用終身還本壽險來退休的保戶，恐怕將是最慘的一群。因為，他們不但付出更貴的保費（市場利率低，保單預定利率也低，代表保費就越貴），也換來更少的生存保險金。

其次，在實際退休之後，「長期且固定現金流」是民眾在挑選金融投資理財標的時，最重要的標準。從此一標準來看，首選應該是即期年金或債券，而不是號稱「高配息」的股票、基金或ETF各。其最大理由如下：

理由之一是：現金流的固定、穩定及長久性。因為目前市場上的金融理財商品，除了保單（主要是即期年金險、終身還本壽險）及債券之外，沒有一個是具有「每期金額穩定不變」，以及「活多久，領多久」的特性。

這是因為，不論是高殖利率股票、高收債基金，或是近期非常受投資人歡迎的高股息ETF，全都是「不保證配息」，且「配息並不固定」的。如此一來，就不是「沒有固定收入」退休族的最佳選擇。

例如一直深受存股族喜愛，每年配息都高且穩定的台塑，其在3月6日的一項公告，便讓不少存股族「心碎滿地」。因為董事會日前通過每股擬配息1元現金股利，假設以周四（3/7）收盤價69.8元計算，現金殖利率只有1.4%，讓市場以及25萬名股東相當驚訝。

以台塑近17年的配發股利數字來看，只有4年是落在2元以下，且至少還有1.2元，其餘普遍都有4元左右的水準，甚至在2022年，還有配發8.2元股利的好成績。

又例如13日的新聞指出：萬海的董事會已提案配發2023年度現金股利1.5元，創3年新低。而回顧萬海去年現金配息5元、前年現金10.5元且股票另有1.5元，合計12元；相較之下今年只配1.5元，且配息來源是「老本」，並不是本業當年度貢獻，讓13萬股民「大感憂心」。

也許投資人會說，投資單一公司股票，當然會有風險，投資一籃子股票的基金或ETF，總可以「降低風險」及「拉高殖利率」吧？對此，筆者仍建議退休族們，千萬不要因此太過樂觀。因為不論是投資於一籃子債券或股票的基金或ETF，也並沒有「每年配息且金額固定」的保證。

當然，在保單及債券兩個標的上，還是各有優、缺點，且幾乎是互相呈現互補的狀態（請見下表三）。且同樣是保單，在每年可領金額上，即期年金險又優於終身還本壽險（請見下表四）。不過，終身還本壽險的保戶，還可以將保單的價值準備金，進行「質押或部分解約」，但即期年金險的保戶則否。

簡單來說，透過即期年金保險，就是讓退休族享有像勞保、勞退或國民金一樣的安穩退休金。唯一不同只在於：勞保及國保都有可能因為嚴重的財務問題，而有破產的危機。

當然，如果退休族，並不在意配息的固定及長長久久，也還是可以選擇一些強調較高配息，但金額不固定且不保證的債券型基金、ETF，或是高股息ETF。

但實際上，以上就只適合做為「額外退休金」之用，例如旅遊、醫療、娛樂休閒…等目的，而非做為退休後，日常生活費的主要來源。簡單來說，債券型基金、ETF，或是高股息ETF的功能主要只有「錦上添花」，而非提供「基本溫飽」之用。

在此同時，退休族可千萬不要選單一的標的，像是單一高殖利率股票，而是選擇投資於一籃子股票或債券的基金或ETF。且在挑選時，退休族千萬不要只以「殖利率高低」，做為唯一的篩選標準。這是因為，過高於市場利率水準的配息率，極有可能面臨「配到本金」的問題。

所以，投資人在挑選標的時，切記一定要參考總報酬率（配息+價格填息）的數字，且一定要挑選「長期（最好是3年或5年以上）績效不錯，而不是只有一年績效表現的標的。因為唯有如此，退休人才不至於「領了配息，卻蝕了本金」，且才能夠「活的久、領的久」。

理由之二是「節稅」，也就是「能獲得最高淨現金流」的考量。這是因為即期年金險，還有一大優勢就是「年金保險是屬於人身保險，所以保險給付免納所得稅，但要注意需要保人跟受益人是同一人，才不用計入最低稅負制基本所得額」。

然而，其餘金融投資商品，不論是高收債基金、（國內）高股息ETF，或是高殖利率股票，全都有「股利（配息）必須計入個人綜合所得中課稅」，以及「每筆超過2萬元以上，還要繳交二代健保補充保費」的問題。

當然，即期年金險雖然極為適合退休族，但它卻有一個缺點：如果退休金累積不夠多，可能每年所能獲得得年金，也不會太令人驚豔及夠用。其原因，主要是即期年金險的預定利率並不高，同一筆資金，所能夠換到的年金並不多。

此外，由於目前市場利率並不高，有推出即期年金險的保險公司並不多。且有部分即期年金險在保證期（例如假設領取年金的保戶，沒有生存超過10年、15或20年，保單的受益人還可以領取未領的餘額）過後，每年給付的年金就會大幅下降，值得在挑選上特別留意。