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他「30歲月收4萬」憂太低 網曝殘酷現實！過來人嘆：健康最重要

聯合新聞網／ 綜合報導
網友轉行改做上班族，擔心自己薪水過低。聯合報系資料照
網友轉行改做上班族，擔心自己薪水過低。聯合報系資料照

物價年年飆漲，只有薪水遲遲沒漲，一名30歲的網友近日轉換職涯跑道，月薪約4.2萬，他擔心，以這個年齡而言，薪水是否過低。不過有網友透露更殘酷的事實，直言「很多公司都有40、50歲的人在搶不到3萬的工作，你還嫌低」，還有曾經高薪的網友為了賺錢搞壞身體，最終選擇低薪工作，才體認到身體健康最重要。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「30歲月收入4萬元算低嗎？」他表示，他去年底辭職，由於身體無法負擔大夜班的工作，因此決定轉換跑道，新進公司為一般上班族，月薪4.2萬，他擔心，30歲的人月薪只有4萬元恐怕太低，好奇問「大家覺得30歲應該要有多少的薪資才合理？在想說是否斜槓用副業賺錢？」

其他人則留言「身體健康最重要，錢夠用就好，多了也帶不走」、「不低，有更低的，主要是自己喜歡的工作嗎？30歲至少能做自己所愛的，斜槓用副業賺也可以，快樂就好」、「不低⋯ 我只有36」、「多或少看個人吧，就像我覺得我自己的收入必須10萬以上，是因為規劃需要用到這些錢的」、「以穩定的工作來說，這份薪水很漂亮了，至少可以好好休息，也能大量自己的時間，可以規劃運動與進修」、「自己用勉強可以養家不行」。

有網友留言「認識的大哥以前月薪7、8萬，但是身體都搞壞，後來做月薪3萬多的工作，他說錢夠用就好，健康沒了什麼都沒了」、「我的工作基本上沒有所謂的假日，也常常被太太抱怨說沒有家庭日，薪資有對價其實就很快樂了，至於想要更高薪資的方法有很多」。

不少人建議他兼職開源，網友留言「如果工作本身對你來說loading不會太大，行有餘力的話我會斜槓一下，畢竟有時候真的會需要比較多現金流的狀況」、「我自己最高紀錄同時三份工，早上超商、晚上餐飲、休假卡櫃，家裡真的很需要錢就只能這樣做，很累啊，也累習慣了，真的休假反而不知道要幹嘛的感覺」。

Dcard 上班族 斜槓 月薪 薪水 薪資

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