「刮刮樂」賺錢秘籍大公開？ 他製作一圖表：看買一張平均「虧」多少！
圖表分享：刮刮樂賺錢秘籍大公開
不曉得各位這幾天有玩刮刮樂嗎？
今天的圖表幫你整理幾個「相對划算」的選擇，並分享刮刮樂的一些重點：
1.請把刮刮樂當作「賭博」，基本上就是一個靠運氣的遊戲，過年小賭可以怡情，但千萬不要沉迷其中，想靠這個發財的人肯定會失望！
2.可以看到，圖表中不論是哪一個品項的期望值皆為負的，因此就機率而言，刮越多就賠越多。如果真的想玩玩的話，刮到賺錢後建議就收手了，不要無限兌換下去
3.基本上「最大中獎金額」、「中獎機率」、「期望值」、「售價」這四點得取捨，看自己比較注重那幾點，不可能四項都完美滿足（ex:期望值最高、中獎金額的售價就最貴）但不乏有四個都很爛的，我就沒有列上去。
4.如果要我選的話，會傾向500元的「金龍獎」或「大發利市」，除了500元是大家普遍比較能接受的金額之外，「金龍獎」是100%的中獎率，刮起來的心情比較好。至於「大發利市」是500元中期望值最高的，而且最大獎是500萬元也算吸引人。
5.前幾天我跟女友合刮了一張「大發利市」什麼都沒中。此外，該篇數據的出處來源作者Yp刮了四張「大發利市」也全部沒中，由此可見40%的中獎率也是很低...
本篇文章的數據參考自 小資yp投資理財筆記 的分享，這個粉專是由《一年投資五分鐘》的作者Yp所創，也是一位很棒的指數化投資作者喔！
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