快訊

網紅晚安小雞與同夥被柬埔寨警方逮捕 住處搜出鬼娃面具、假槍

長榮班機孕婦分娩！空服員1句話同機醫師全舉手 作家尪助接生全身汗溼

開業逾50年！北投老字號「熱海大飯店」宣布熄燈 網淚：超多回憶

「刮刮樂」賺錢秘籍大公開？ 他製作一圖表：看買一張平均「虧」多少！

聯合新聞網／ 理財館長
農曆春節期間，刮刮樂的魅力，就連外籍移工也無法擋，有移工幸運刮中百萬元，當場在店內豪發千元紅包。本報資料照片
農曆春節期間，刮刮樂的魅力，就連外籍移工也無法擋，有移工幸運刮中百萬元，當場在店內豪發千元紅包。本報資料照片

圖表分享：刮刮樂賺錢秘籍大公開

不曉得各位這幾天有玩刮刮樂嗎？⁡

今天的圖表幫你整理幾個「相對划算」的選擇，並分享刮刮樂的一些重點：

1.請把刮刮樂當作「賭博」，基本上就是一個靠運氣的遊戲，過年小賭可以怡情，但千萬不要沉迷其中，想靠這個發財的人肯定會失望！⁡

2.可以看到，圖表中不論是哪一個品項的期望值皆為負的，因此就機率而言，刮越多就賠越多。如果真的想玩玩的話，刮到賺錢後建議就收手了，不要無限兌換下去⁡

3.基本上「最大中獎金額」、「中獎機率」、「期望值」、「售價」這四點得取捨，看自己比較注重那幾點，不可能四項都完美滿足（ex:期望值最高、中獎金額的售價就最貴）但不乏有四個都很爛的，我就沒有列上去。⁡

4.如果要我選的話，會傾向500元的「金龍獎」或「大發利市」，除了500元是大家普遍比較能接受的金額之外，「金龍獎」是100%的中獎率，刮起來的心情比較好。至於「大發利市」是500元中期望值最高的，而且最大獎是500萬元也算吸引人。⁡

5.前幾天我跟女友合刮了一張「大發利市」什麼都沒中。此外，該篇數據的出處來源作者Yp刮了四張「大發利市」也全部沒中，由此可見40%的中獎率也是很低...⁡

本篇文章的數據參考自 小資yp投資理財筆記 的分享，這個粉專是由《一年投資五分鐘》的作者Yp所創，也是一位很棒的指數化投資作者喔！

◎本文內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

刮刮樂

延伸閱讀

龍年開紅盤嗎…台積電ADR於封關期間漲了8.23％！ 她：市值型ETF較適合要價差的投資人

00940親民價10元擁4特色…00929、00934、00936、00939眾多月配息ETF！ 專家：對投資人是好事

台積電（2330）盤中破7字頭…688學長們能退伍了！ 台股開盤大漲568點

00878擁「三特色」僅到4年超車台積電股東數！ 和00919、0056月領1-10萬需多少張

相關新聞

「刮刮樂」賺錢秘籍大公開？ 他製作一圖表：看買一張平均「虧」多少！

請把刮刮樂當作「賭博」，基本上就是一個靠運氣的遊戲，過年小賭可以怡情，但千萬不要沉迷其中，想靠這個發財的人肯定會失望！⁡

開發數位商業模式、涵蓋五大關鍵本領 星展銀行股價上漲23%

新加坡星展銀行（DBS Bank）執行長高博德（Piyush Gupta）發現，只要善用數位科技，亞洲便有大幅成長的機會...

65歲勞工退休月領僅2萬，不想成為下流老人怎自求多福？

根據勞保局統計，65歲以上勞工目前月領勞保年金及勞退金，中位數是23,075元，以目前勞保平均投保薪資為39,232元來計算，所得替代率達58%，還超越OECD國家平均。台灣65歲以上退休勞工經濟生活看似不錯，但事實上仍低於基本工資；而且，預期未來世代領到退休金將會愈來愈少，勞工若不想成為下流老人，要怎麼自求多福？

Interbrand公布最佳全球品牌 它營收超過2千億美元、研發強度勝過蘋果

創新和進步的要件之間有個雙向箭頭，代表彼此的互惠關係。創新能產生滿足顧客需求的解決方案，同時也可望提升企業的獲利能力…

「講師的1A到大聯盟」之路 他成立七間公司都沒考慮太久 四個字給創業建議

講出來不怕你笑，更不怕你恨，我的七間公司創始之初，我都沒考慮太久，其實都是水到渠成，當然有成功，也有失敗收場…

公開演講突丟出「和競爭對手合組公司」震撼彈 知名講師：人生有40%把握就先行動

禮記中庸篇：「凡事豫則立，不豫則廢。」話雖如此，但古人卻沒叫你一定要做好萬全準備才去行動，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。