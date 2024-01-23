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覺得自己窮？數據揭台灣960萬人「準富裕」！專家指1特點助累積財富

聯合新聞網／ 綜合報導
一份銀行報告指出，台灣約4成人口屬於「準富裕層」。 聯合報系資料照
一份銀行報告指出，台灣約4成人口屬於「準富裕層」。 聯合報系資料照

UBS瑞銀集團日前公布一份簡報顯示，台灣約960萬人屬於「準富裕層」，也就是約有4成人口淨資產至少300萬到3000萬元，引發眾多討論。財經專家胡采蘋分析台灣人有錢的原因，指出「富裕時間很長」這項特點是關鍵。

專門分享理財觀念的YouTuber艾波日前根據UBS的簡報，揭露台灣的財富金字塔，5個階層包括淨資產1.5億台幣以上的「超級富裕層」（7.1萬人）、3000萬～1.5億的「富裕層」（69.3萬人）、300萬～3000萬的「準富裕層」（960萬人）、30萬～300萬的「中產階級」（698萬人）和30萬以下「小資&受扶養族群」（245萬人）。

UBS瑞銀集團數據揭露「台灣財富金字塔」。 圖擷自YouTube頻道「父母私塾–艾波」
UBS瑞銀集團數據揭露「台灣財富金字塔」。 圖擷自YouTube頻道「父母私塾–艾波

財經專家胡采蘋在臉書分享了艾波影片中整理的圖表，算出台灣前三個階層就佔了45%人口，笑說走在路上遇到的任何一人，都有一半機率是「準富裕層」。

台灣為什麼這麼有錢？胡采蘋後續發文分析道，關鍵在於台灣的一項特點：富裕的時間很長，也比較穩定。她提到，日本1990年代遭遇泡沫經濟、韓國1998年有人均GDP從1.3萬美元打回8000美元的東亞金融風暴，而台灣經濟「最嚴重的事件是2005-2006的現金卡風暴，最低谷的停滯期是馬政府西進時期」，未受過那種「毀滅性的打擊」。

她表示，這種穩定的環境有利於資產累積，因此「台灣家庭財富能累積到第三代的非常普遍，20歲代的年輕人只要爸爸、爺爺沒有做生意賠光家產，都還是有一點家底」。

既然台灣有近半數「準富裕層」以上的族群，為何多數人仍感覺不到自己富裕？另一位財經專家李柏鋒則解釋，台灣人的財富有很大一部分是房地產帶來的，只要房子市價扣掉貸款即為淨資產，也就是如果家裡有一間繳完房貸的房子，其實已是「準富裕層」，但因為無法把房子賣掉，若生活費主要是靠薪資來支應，自然會覺得生活不算有餘裕、甚至感到自己很窮。

艾波也在影片中指出，根據瑞銀的報告，台灣有52.3%成年人的個人資產在10萬美元以上，而這個人數佔全球財富金字塔的前13%，也就是贏過世界上87%的人口，尚未跨越門檻的人只要克制欲望、好好理財，經過時間的累積，遲早也會抵達。

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