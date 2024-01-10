買房貸款1千萬用新青安划算嗎？ 他直言「不會投資」別用：也別動用寬限期
光靠薪水很難上趕上房價成長幅度，學會投資，還款壓力才可能減輕
最近假日有空去看建案，無論新舊都漲幅驚人，就連自己住的老社區，最近幾年每年漲幅約在100-150萬元間，小兩房兩年前約1000萬，最新開價已經1300萬，20年前才400萬。
若只是靠薪水真的拼不贏房價漲幅，回想20年前看房與最近看房的差異，頗有感慨。
20年前大學畢業沒幾年，薪水真的不多，看房那時候新建案一坪18-20萬（那時候林三淡更低才10-15萬），控制薪資比在1/3內，只敢看4樓或是其他較便宜的樓層。
有些建商銷售人員態度感覺很差，應該是認為買不起，所以幾乎不想認真介紹。
最近去看建案，心態完全不一樣，經濟狀況從過去選擇限制的人生變成選擇自由，可以真正挑選喜歡的建案與房型。
建案代銷人員詢問預算大概多少，現在收入足夠，所以我直接回答我沒抓預算，你們家這建案所有房型我應該都買的起（建議去看房可以如此回答），銷售人員馬上變成超級親切，帶看介紹也超詳細。
貸款1000萬用新青安有比較划算嗎？
以下計算貸款數字會因為各家銀行是否加計費用，會有部分差距。
新青安讓房貸從30年提高到40年，寬限期由最長3年，可以延長到5年。
青年安心成家條件與申請資格
借款人年齡：民法規定的成年年齡以上（目前民法成年年紀為18歲），無最高年齡限制。
財產限制：家庭成員都沒有自有住宅。家庭成員包含：借款人本人、借款人配偶、借款人的未成年子女。
貸款標的：住宅須為申請日前6個月內購置。
貸款利率：目前政府補貼前3年1.5碼，目前是基準利率固定＋0.555%機動利率，約1.775%。若3年後沒有繼續補貼，會是變成2.15%。
同樣繳30年，用新青安，每月原本要繳37,717元，前3年補貼後，每月約繳35725元，30年約還款13,506,408元。
用一般優惠房貸（若條件好的人，目前可以申請2.06%），每月37,263元，30年約還款13,414,680元。
若動用3年寬限期，寬限期每月14,583元，後續4-30年，每月40,712元，30年約繳款13,715,676
不會投資，不建議選新青安，且不要動用寬限期
同樣繳滿30年，新青安要多繳納91,728元，這是還沒動用寬限期的算法，若動用寬限期，真的只有前幾年很爽，後續每月還款要多還近3500元，30年總還款多繳納300,996元，若你不會投資，真的不建議動用寬限期。
會投資的人，選擇新青安，動用寬限期，可有效舒緩還款壓力
若會投資的人，利用寬限期將每月少付的22000元拿去5%的商品，3年約投入792,000元，30年若維持5%複利，可以變成3,293,193元，扣除多繳納的300,996元，還剩下2,992,196元。若是選還款40年，效果會更明顯。
你不理財，財不理你
看完後大家就知道為何有些人會越來越有錢，主要原因是，僅有少數人會認真去學習投資理財，並很有耐心去實踐，多數人只會看熱鬧不敢去嘗試，或是沒認真學習理財就亂投資，萬丈高樓平地起，自己的高樓要自己努力去搭建，地基（基本投資理財知識）一定要穩固夯實，未來往上建築才不至於遇到崩塌風險。
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