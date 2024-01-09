遺產被不孝子搬空…還要求親哥哥高價買回股權！ 律師三招：「公平」絕對可以不是齊頭式

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聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣。圖／本報系資料庫
新台幣。圖／本報系資料庫

分家產的公平與愛

有一位孝順的兒子，畢業後就聽爸媽的話，不做上班族，在家裡開的工廠，工作又熱又累，兒子辛苦賣命工作，結婚後也是如此，因為爸媽說未來事業就是要交給他。弟弟則做他自己想做的事，至於公司股東登記是用一家人的名字。

弟弟因為投資失利， 但不料之後父母生病，弟弟與弟媳假借照顧父母住回家，私下向父母哭求，因為他投資失利需要幫忙，父母不忍，陸續給近千萬現金。

父母重病住院後，這位孝順的兒子才發現家裡保險箱內現金被搬空；弟弟更是以父母早年平均登記給兄弟的公司股票，要脅哥哥高額買回股權；父母相繼過世後，更是上告法院自家公司有逃漏稅問題，不以翻倍金額買回股權就不和解，以致兄弟倆至今還纏身在官司中...。

這故事很熟悉嗎？

在你我身邊都不停地上演著...

「一開始出於愛的幫助行為，卻換得親人越發猖狂地逼近底線，早年為公平而平分的股權，卻換來後續不斷的爭端。」

如果父母早知道，其實「公平」，絕對不是齊頭式公平，還可以：

1.立下合適遺囑

在還沒確定接班人是誰，不要任意分配股權，因為公司股權是一項重要的資產，掌握在自己手上用遺囑分配，或是生前部分分配給接班人。

立遺囑合理分配家族財產，使會經營者繼承公司，其他兒女繼承不動產等，防止爭端，也為子女做最合適的人生規劃。

2.股權確保

如果想要「公平」，讓所有的兒女都能夠享有利益，又想要確保接班人的權利，可以善用家族信託，使股權不會在未來傳承中不斷因分配而稀釋，確保家族的管理地位；也使受益者拿分紅，實際工作者領取董事長酬勞，保證每位家族成員領到應得的份額。

3.傳承創辦人精神

創辦人的「陪伴」與放手，花時間與接班人手把手的共同工作，並且適度的放手，父母在旁邊呵護著，是精神傳承的最佳方式。

當然，家族產業傳承，須將實際的法律運營權利交給下一代，至於企業的核心思想。可以利用家族信託內容（家族憲章）將核心精神載明，使公司繼續永續發展。

表達愛的方式有很多種，溺愛與齊頭式的平等，未必會讓子女平安與幸福。

懂得運用法律，才能在愛與公平間達到最佳平衡！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

立遺囑 兄弟 子女 結婚 父母 家人 財產 遺產

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