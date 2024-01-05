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遺產都不要…想「拋棄繼承」展孝心都給媽媽！ 律師曝千萬不可：原因有這三個

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣。圖／本報系資料庫
新台幣。圖／本報系資料庫

想要拋棄繼承留房給母親養老？毋湯！原因是這3點

有一個家庭父親過世後留下房地跟幾百萬元遺產，4位孩子決定要把財產全部留給媽媽養老，所以想要去法院辦理拋棄繼承，心想如此一來媽媽就可以完整取得了爸爸的遺產；孝心100分！但千萬別拋棄繼承。

拋棄繼承的效果就是拋棄後，遺產完全跟你無關

拋棄繼承權是整個繼承的權利拋棄，子女拋棄繼承，等於子女就不是繼承人了。你不能說，我拋棄繼承後，我爸爸的財產想要給媽媽繼承，因為你已經拋棄了你的權利，就不是遺產繼承人，所以當然沒有給媽媽繼承的可能。

拋棄繼承通常是在長輩所遺留下來的負債大於資產時，才採用的策略，或因為繼承人（例如：子女）個人有巨大債務，如果繼承長輩遺產的時候，會被你（子女）債權人扣押走，才拋棄繼承。

想要用拋棄繼承讓其他順位的繼承人取得財產，或是有另外考量（例如直接傳承給孫輩），就要特別注意法律規定，或諮詢遺產專業的律師。

子女拋棄繼承後，如有後順位繼承人，就由其他人取得繼承

上面案例中，如果爸爸的子女都沒有生小孩（沒有孫輩），而子女都拋棄繼承的狀況下，就要看爸爸的第二順位繼承人，如果爸爸的父母都不在，可能就會由媽媽與「爸爸的兄弟姐妹」（第三順位繼承人）共同繼承 ，那麼爸爸遺產的一半反而是落到親戚手中。

遺產的分配在繼承人全體同意下，不需要「平均分配」，就算其中一個人自願分配是0，遺產分割協議書仍然合法有效。用這個方法比較拋棄繼承好。

其實，繼承發生後，也可以不用急著辦理分割遺產，先去辦理房地繼承後，維持公同共有的狀態，同意由母親使用到百年，金錢部分由母親繼承取得，也不失為好的方法。

換句話說：

子女拋棄繼承父親的遺產後，未來繼承人就可能是媽媽跟孫子（或祖父母，或父親的兄弟姊妹）繼承，本來5個繼承人，可能變成更多的繼承人，所需的手續更麻煩。

其實，媽媽跟四位子女共同簽下「遺產分割協議書」，就算是四位子女分得0元，媽媽拿全部，法律上也是認可的，所以不必拋棄繼承。

孝心可貴，無價；法律，沒有想當然。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

拋棄繼承 遺產 財產 爸爸

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