勞動基金轉虧為盈 該額外自提嗎？好處有哪些？5評估指標一次看

全球金融市場、地緣政治風險動盪之際，政府勞動基金投資反虧為盈，估計2024年3月每個勞工可進帳3.2萬元。你該跟百萬勞工一樣額外自提嗎？好處有哪些？

勞動基金運用局1月2日公布最新勞動基金績效，截至去年11月底，勞動基金規模達到6兆292億元，到11月底評價後收益為6066.7億元，收益率10.82%，單月收益數為1827.9億元，全球金融市場震盪走升，收復近3個月回吐、由虧轉盈。

其中，新制勞退基金規模為3兆9573億元，收益率10.58％；舊制勞退基金規模為9940億元，收益率12.66％；勞保基金規模為8601億元，收益率12.31％；就保基金規模為1643億元，收益率 2.46％；勞職保基金規模為367億元，收益率1.37％; 積欠工資墊償基金規模為168億元，收益率 5.78％。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為5118億元，收益率為12.27％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為136億元，收益率為11.23％。

回溯往年績效，新制勞退績效最差的是2022年遭逢股債雙殺，收益數為負2280.3億元，收益率為負6.67%，平均每位勞工要虧損1.83萬元，為歷年來勞工虧損最慘的一次。2023年新制勞退基金績效則有機會創歷史新高，估算3月分紅，每位勞工可望進帳3.2萬元。

目前台股表現萬七上看萬八，《遠見》攤開投資月報，新舊制勞退基金有六至七成集中投資在電子產業股，超過11%投資金融保險股，另有7%是指數型基金ETF，1%至3%不等資金分散在塑化、食品工業及水泥等傳產業。勞保基金大致投資輪廓亦同，只是在金融保險類別的比例稍增，也有約2%資金投資在貿易百貨類股。

全球金融市場回溫，勞動基金投資收益穩定增長

勞動基金11月績效表。圖／勞動基金運用局提供

除了多元分散布局於國內、外股票，為了勞工退休經濟生活保障，政府基金另有多元投資在債券及另類資產上頭。

根據勞動基金運用局說明，去年11月全球經濟指標及通貨膨脹紛紛出現趨緩，強化市場對各主要央行終止升息循環的預期，美國債券殖利率回跌，加上以巴衝突未進一步擴大，原油價格回穩，全球股票及債券市場在經歷連續3個月下跌後，均呈現上揚走勢。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102~112.11）平均收益率為5.03％，國保基金近10年（102~112.11）平均收益率為5.38％，長期投資績效穩健。

已有百萬勞工自提，五大理由你該考慮！

勞動部提供

《勞工退休金條例》明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工亦可相對最高自提6%，存入個人專戶。當勞工年滿60歲時即可申請領回，如暫時不領回，可繼續累積專戶內退休金，並享有不低於2年定期存款利率的收益保障。

不少專家學者一直呼籲勞工增加自提比率，勞動部更強調，自提的退休金等到請領退休金時，絕對「保本、保息、保證領回」，有以下五大好處：

一、每年享有投資收益分紅

二、無痛儲蓄，累積老本。只要向雇主提出申請，就可以連同雇主強制提繳的部分，每月定期提撥一同從薪資裡扣除存到個人專戶。

三、提繳率1%至6%，提撥比率可自行決定，也可隨時決定停繳，如果提好提滿，每月加雇主提撥就是12%。

四、聰明節稅。

假設勞工每月工作薪資3萬6000元，選擇自願提繳6%，每年度可以省下1307元的的所得稅。這是因為，除了累積退休儲蓄外，當年度自願提繳的退休金，會從個人所得總額扣除。

五、財富加倍。

根據試算，假設勞工每月工資總額3萬6000元，提繳年資35年，每月除了雇主提繳的退休金，還自願提繳6%，長期下來可累積一筆可觀退休金。以勞退新制計算，65歲可月領2萬828元，選擇一次領則可領到376萬4973元。皆是僅有雇主提繳，月領1萬414元、一次領188萬2487元的兩倍。

截至去年10月底最新統計，有754萬8860人提繳，其中就有105.8萬多名勞工選擇額外自提退休金，占比為14.02%，相較去年全年的98.4萬餘人、占比13.28%，人數明顯增加。

勞工如有自提意願或想查詢自己的退休金，可透過雇主向勞保局申報，並可由雇主代為向勞保局繳納自提金額，亦可透過自然人憑證、勞動保障卡、健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號、至各地辦事處臨櫃查詢等方式，查詢勞工退休金提繳情形。

勞動部提供

（本文出自2024.01.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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