成為富翁的「三步驟」大公開！ 他：審視需求、投資自己、理財自動化

大家好，我是森上先生，前陣子收到高寶書版贊助的「讓錢為你工作的自動理財法」，今天就來分享一下閱讀感想。本書作者大衛．巴哈是富足退休研討會系列創始人，本身的工作就是在幫助大家採取行動，過上富足的退休生活，本書有只有三個重點：

「找出拿鐵因子」、「先付錢給自己」、「把理財自動化」，只要做好這三個步驟，你也能在前往千萬富翁的道路上。

找出拿鐵因子

拿鐵因子（The Latte Factor®），不限於每天一杯拿鐵，拿鐵因子是可被替代或是非必需的東西，重點在於不是你賺多少，而是存下多少，減少不必要的消費，就能讓財富累積的速度加快。

先付錢給自己

大部分的人工作收入，都拿來繳房租、信用卡費支應其他開銷等。如果你工作多年，但銀行戶頭沒有多少錢，你該問自己一句話：「我真的是為自己工作嗎？」先將收入部份的錢付給自己，才有實現夢想的本錢，現在開始為自己而工作。

自動化理財

帳戶建立自動化系統，將錢自動轉入投資帳戶，並確保這些錢定期定額，投入指數型基金，如此可以確保有個投資帳戶在替你工作，將每個月的水電費、電信費、卡費、房貸等。使用帳戶扣款，具有大量、重複且定期的項目可考慮使用，ACH代收代付自動轉帳業務，做好上面說的理財自動化，隨著時間金錢會以複利累積，越早財務自動化，越早成為千萬富翁。

自動緊急預備金

每個人的人生，應該也要為緊急的狀況做準備(失業、失能、緊急醫療費等)，留存一筆費用給自己做緩衝。緊急備用金建議至少存月薪的三到六個月，可利用帳戶自動轉帳，每個月扣款一筆錢，建立自動的緊急備用金系統，威脅到存活才動用，而不是滿足自己購物慾望。

自動遠離債務

使用信用卡刷卡的當下，就要有這筆錢是未來需要付的覺悟。如果選擇只繳納最低應繳金額，則剩下的卡費就會啟動循環利息，讓自己陷入卡債循環中，使用信用卡最好只用常用的一到兩張，比較方便管理自己買了什麼，也比較不會忘了繳卡費。

自動奉獻

事實上生命中有比錢更重要的東西，在追求財富的同時應該也要嘗試思考，什麼東西能讓你心靈富足，捐款捐獻就是一個不錯的方式。大多數捐款機構都有提供定期定額捐款的方案，同時捐款也可提報列舉扣除額項目，給的越多越能感受到捐款帶來的「豐盛之流」。

心得

對很多人來說，銀行戶頭裡沒有積蓄，多數是因為還沒找到適合的做法，為了變有錢花了很多心力。

但其實做好本書所說的三步驟，本書提供了一套系統性的方式，教你一步步正確建立良好的理財習慣，將節省下的心力做好開源的部分(提升本業收入、跳槽加薪、嘗試副業)，你也能確實感受到，自己正在邁向有錢的道路上。

◎本文內容已獲 森上先生｜股票 x 投資 x 理財 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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