女繼承8.8億遺產…老公火速離婚為搶分錢？ 律師：台灣免擔心但配偶是陸籍需注意
老婆繼承8.8億遺產，老公立馬離婚分財產？
看到新聞很多人驚呆了，離婚竟然能夠分配偶繼承的遺產？
噢！不是台灣法律。
有一位大陸的太太在父母不幸意外離世後，繼承了父母留下來約2億人民幣的遺產，約等於8.8億台幣。沒想到，結婚剛滿一年的先生，立刻跟她提離婚，還主張這8.8億的遺產也是夫妻共同財產。先生在法庭上表示兩人沒有感情，太太質問他憑什麼分父母的遺產，先生理直氣壯的說出「憑什麼？我們的結婚證書啊！」…（新聞詳連結）
太誇張了吧！你一定會這樣想，可是大陸的法律真的是這樣規定的喔！如果遺囑以及贈與合約中沒有敘明遺產或財產只歸其中一方的話，無論是遺產或是贈與的財產、不動產，在婚姻關係中都是共同財產，離婚的時候可以主張分配。
但是在台灣，「你繼承的遺產就是你的」
因為台灣法律的法定財產制中，婚後的繼承、其他無償取得之財產以及慰撫金，並不屬於夫妻剩餘財產喔！所以這則新聞中的離婚爭遺產情節，在台灣就不會發生了。
不過，「如果跟陸籍配偶結婚的話」還是要稍微注意一下
如果跟陸籍配偶離婚的話，就要看財產在什麼地方了，如果財產、房產在大陸，那就是依據大陸的法律處理，如果在台灣，就依據台灣的法律來處理。
即使在大陸，這則新聞的狀況也並非無解，只要這位太太的父母生前有在遺囑寫清楚，遺產只給女兒，不屬於夫妻共同財產，那麼這筆遺產就不會被這位先生分走了！這也告訴我們，無論在哪裡都一樣，遺囑要先寫好。
◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
▪ 知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租
▪ 台灣建商怎麼沒爆炸？ 專家：央行不愧是超級Ａ
▪ 4間有1間！老屋交易夯三主因 「貸款變容易了」
▪ 房價、物價飆升！ 2023年房市代表字不意外是「漲」
▪ 2023平均地權對戰新青安 房仲：明年這產品難銷
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言