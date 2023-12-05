女繼承8.8億遺產…老公火速離婚為搶分錢？ 律師：台灣免擔心但配偶是陸籍需注意

老婆繼承8.8億遺產，老公立馬離婚分財產？

看到新聞很多人驚呆了，離婚竟然能夠分配偶繼承的遺產？

噢！不是台灣法律。

有一位大陸的太太在父母不幸意外離世後，繼承了父母留下來約2億人民幣的遺產，約等於8.8億台幣。沒想到，結婚剛滿一年的先生，立刻跟她提離婚，還主張這8.8億的遺產也是夫妻共同財產。先生在法庭上表示兩人沒有感情，太太質問他憑什麼分父母的遺產，先生理直氣壯的說出「憑什麼？我們的結婚證書啊！」…（新聞詳連結）

太誇張了吧！你一定會這樣想，可是大陸的法律真的是這樣規定的喔！如果遺囑以及贈與合約中沒有敘明遺產或財產只歸其中一方的話，無論是遺產或是贈與的財產、不動產，在婚姻關係中都是共同財產，離婚的時候可以主張分配。

但是在台灣，「你繼承的遺產就是你的」

因為台灣法律的法定財產制中，婚後的繼承、其他無償取得之財產以及慰撫金，並不屬於夫妻剩餘財產喔！所以這則新聞中的離婚爭遺產情節，在台灣就不會發生了。

不過，「如果跟陸籍配偶結婚的話」還是要稍微注意一下

如果跟陸籍配偶離婚的話，就要看財產在什麼地方了，如果財產、房產在大陸，那就是依據大陸的法律處理，如果在台灣，就依據台灣的法律來處理。

即使在大陸，這則新聞的狀況也並非無解，只要這位太太的父母生前有在遺囑寫清楚，遺產只給女兒，不屬於夫妻共同財產，那麼這筆遺產就不會被這位先生分走了！這也告訴我們，無論在哪裡都一樣，遺囑要先寫好。

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