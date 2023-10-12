爸爸再婚後小孩分不到繼母遺產！ 律師：假設丈夫先走繼子女也無法繼承

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聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。本報資料照片
新台幣示意圖。本報資料照片

父母、繼子女情深深，財產沒規劃，小心爭產紛紛！

朋友是一對恩愛的夫妻，丈夫跟前妻生了一男一女，前妻生病過世後，在一個偶然的機會裡認識了現在的妻子，兩人共同扶養小孩長大，子女都已經獨立成年，一家四口過著幸福快樂的日子，是再婚族成功的模範。然而，某一天他隨口問到，他們家這麼幸福，應該沒有財富糾紛的可能性吧？

我問他：「請問你的妻子有『收養』這兩個孩子嗎？」

他回答：「沒有，不需要吧。」

我再問他：「你們兩人有寫『遺囑』嗎？」

他說：「沒有。」

我最後問：「有做任何『規劃』嗎？」

他說：「也沒有。」

我很肯定的告訴他，我希望不會有糾紛或遺憾，但是如果不做任何規劃的話，「自然」在「法律上」會發生財產傳承的遺憾機率超過9成，原因不是感情不好，而是感情太好沒有危機意識，「重點」在於：繼子女不是繼母的第一順位遺產繼承人，繼母所遺留下來的財產，繼子女在「法律上」完全分不到！

若是丈夫先去見上帝，留下來的財產就由配偶與丈夫的兩個子女平分（先不管夫妻剩餘財產差額分配請求權），如果丈夫留有6000萬元遺產，兩個子女與配偶各分得2000萬元，幾年之後，如果太太人生畢業跟先生在天上相會，配偶所繼承的2000萬元再加上本身有的1000萬元，這兩位「繼子女」在法律上並不是遺產繼承人，所以沒有辦法繼承她的任何財產。

雖然繼子女跟繼母的感情超級好，沒有遺囑是無法繼承到繼母財產的。接下來，如果太太（繼母）是他們娘家活得最久的人，財產就會充公。有寫遺囑的話，就可以給繼子女繼承，這是最好的狀況

假設太太（繼母）仍有兄弟姐妹，就由太太的兄弟姐妹繼承（沒有遺囑的狀況下），如果有寫遺囑的話，兄弟姐妹仍有特留分可以主張，要特別注意。

所以繼父母跟繼子女感情好，如果不注意「法律上」遺產繼承的順位上沒有他，忽略了預先的法律以及財務上的規劃，感情越深厚，就會越難過。幸好，現在知道還不晚，盤點一下自己所愛的人是不是你的「法定繼承人」？

為整個家族做好財產的規劃，確保平平安安、喜樂無憾

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 遺囑 父母 財產 配偶 收養

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