國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

老客戶李先生擺個小攤賣湯包20年，生意不錯。昨天去他家聊到退休的話題，才知道60歲的李先生在賣湯包之前有5年的勞保投保年資，自己擺攤後就沒有繼續投保。直到民國97年10月1日國民年金開辦後，繳費單寄來他就乖乖的繳了13年。

你知道退休時國民年金可以領多少嗎？

我問他知道，再過10年，65歲起國民年的老年年金可以領多少呢？他說：不知道耶！

我馬上用手機上網幫他試算。國民年金繳費13年，65歲時每月可以領5,317元。

如果再繳5年，國民年金繳費18年，65歲時每月可以領5,911元，每個月才多領594元。

華麗轉身改保勞保

算到這裡，我跟李先生說：「其實你擺攤賣湯包，可以加入小吃職業工會改保勞保。」你之前就有5年的勞保年資，如果未來5年改保勞保，合計就有10年的勞保年資，以投保薪資24,000元，勞保「一次請領老年給付」24萬元。

勞保老年給付和國民年金可以同時領嗎？

李先生問：「我改保勞保，那之前繳了13年的國民年金不就浪費了嗎？」

我回答：「不會的，等你65歲時辦退休時，可以同時領勞保老年給付的24萬元＋國民年金每個月領老年給付5,911元。」說明後李先生非常開心的說：「認識你真好，我會趕快去改保勞保。」

Ｒ姐的貼心話

知識就是力量，知識就是錢。

一樣再繳5年的保費，雖然保費多一些，但是勞保老年給付一次可領24萬，比起國民年金多領的594元，相當於一次領回33.6年的差額，你會怎麼選呢？

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