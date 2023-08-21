500萬存款退休17年後恐見底？ 網：漏算這兩樣收入來源

退休該存多少錢才能安享天年？一直以來是上班族們的熱話題。有網友在PTT網站上以「沒人發現退休頂多存500萬根本不夠用嗎」為標題，提出若扣除科技業或金融業等高收入行業，一般人平均年薪50萬，工作40年退休，約能賺到2000萬，若是存下4分之1則有500萬能當退休金，在以年花30萬的情況下，可能在退休後17年見底。讓原PO直呼：「老了沒錢花怎麼辦？」

原PO認為，在目前法定65歲退休的年紀，如果存500萬退休，然後平均每年花30萬省錢度日，這樣也只能維持17年，到時候才82歲，「以現代人的壽命，82歲可能還活著欸，那麼老了沒錢花怎麼辦？」

原PO更認為，對一般人來說，能存下500萬應該算是理想狀態，但有些人連平均年薪50萬都賺不到，又該如何呢？原PO更提出，真正理想的退休金應該少說也要3000萬才夠，這樣若年花30萬，可以花100年，如此「才能確保自己死前都有錢花。」

對此，網友普遍都對500萬的退休金有疑義，有人認為，「沒有一千萬我都不敢退休了」、「誰跟你說500萬夠了的？哪來的錯誤資訊？」，但也有人認為，「500萬嗎？不是工作5年就有了？」還有網友表示，即便退休，依然能夠持續投資，「誰叫你存死薪水？」、「疫情期間all in的，都不知道翻幾倍了？」

有網友認為，原PO忘了加上勞退的話還有月退金可領，通常若工作40年，還會有4、5萬的月收入，也有人表示，目前的勞保月退可領2、3萬也可過生活了。