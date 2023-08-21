快訊

花200萬買「好聲音」導師轉身？ 潘瑋柏1畫面露餡網炸鍋

賴勁麟主動請辭雲豹能源董座 四點聲明回擊指控

台南前議長認詐助理費逾232萬 律師曝最輕結果「與高虹安差超多」

500萬存款退休17年後恐見底？ 網：漏算這兩樣收入來源

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文詢問500萬的退休金可能在17年就見底，許多網友給出不同意見。圖為台幣示意圖，圖片來源：Ingimage
網友發文詢問500萬的退休金可能在17年就見底，許多網友給出不同意見。圖為台幣示意圖，圖片來源：Ingimage

退休該存多少錢才能安享天年？一直以來是上班族們的熱話題。有網友在PTT網站上以「沒人發現退休頂多存500萬根本不夠用嗎」為標題，提出若扣除科技業或金融業等高收入行業，一般人平均年薪50萬，工作40年退休，約能賺到2000萬，若是存下4分之1則有500萬能當退休金，在以年花30萬的情況下，可能在退休後17年見底。讓原PO直呼：「老了沒錢花怎麼辦？」

原PO認為，在目前法定65歲退休的年紀，如果存500萬退休，然後平均每年花30萬省錢度日，這樣也只能維持17年，到時候才82歲，「以現代人的壽命，82歲可能還活著欸，那麼老了沒錢花怎麼辦？」

原PO更認為，對一般人來說，能存下500萬應該算是理想狀態，但有些人連平均年薪50萬都賺不到，又該如何呢？原PO更提出，真正理想的退休金應該少說也要3000萬才夠，這樣若年花30萬，可以花100年，如此「才能確保自己死前都有錢花。」

對此，網友普遍都對500萬的退休金有疑義，有人認為，「沒有一千萬我都不敢退休了」、「誰跟你說500萬夠了的？哪來的錯誤資訊？」，但也有人認為，「500萬嗎？不是工作5年就有了？」還有網友表示，即便退休，依然能夠持續投資，「誰叫你存死薪水？」、「疫情期間all in的，都不知道翻幾倍了？」

有網友認為，原PO忘了加上勞退的話還有月退金可領，通常若工作40年，還會有4、5萬的月收入，也有人表示，目前的勞保月退可領2、3萬也可過生活了。

勞工退休金 勞退 退休金 退休

延伸閱讀

山道猴子莫忘「省電也能理財」！ 台電跟風教戰5電器是荷包沉默殺手

公司普渡「弄錯一事」員工拜完染病 命理師曝原因：磁場全亂

影／台64線「高架猴」超兇！黑灰休旅驚險逼車 還從車窗伸手嗆人

飯店內洗澡愈洗愈臭？女驚覺花灑有恐怖兩團異物 還沖過嘴巴

相關新聞

勤奮工作晉升自然來…這樣想太天真了！ 與同事建立積極而健康的關係很重要？

許多人誤以為只要勤奮工作、表現出色，晉升就會自然到來。然而，真相遠比這更為複雜。

500萬存款退休17年後恐見底？ 網：漏算這兩樣收入來源

退休該存多少錢才能安享天年？一直以來是上班族們的熱話題。有網友在PTT網站上以「沒人發現退休頂多存500萬根本不夠用嗎」為標題，提出若扣除科技業或金融業等高收入行業，一般人平均年薪50萬，工作40年退休，約能賺到2000萬，若是存下4分之1則有500萬能當退休金，在以年花30萬的情況下，可能在退休後17年見底。讓原PO直呼：「老了沒錢花怎麼辦？」

如何處理職場衝突？ 多了解你的大腦，用三招處理情緒

把惱人的經歷寫下來後，過了一段時間，就不再因此困擾。但是，要以特定的週期和方式來書寫，才有效果。他的研究成果，原本是要幫助經歷創傷的人。不過最終的研究發現，…

IBM副總實驗失敗害公司損失千萬美元... 遞辭職信後 老闆11個字笑回應讓他好吃驚

國際商業機器股份有限公司（IBM），由傳奇執行長沃森（Thomas Watson Jr.）穩穩掌舵，走過了最成功、最創新的時代。有一位副總做了一個實驗，但失敗了，導致公司…

台灣MBA和EMBA課程愛學西方企業上乘武功 專家：荒腔走板

台灣的管理學院課程，就如同台灣的經營管理書籍一樣，大部分都是來自於歐美，本地原創的很少。例如以正式的商學院MBA課程來說，台灣不少大學都與世界知名的大學商學院合作，…

收費昂貴、沒有學位、占用下班後時間 新創公司卻在EMBA裡挖到新商機

許多台灣企業都在努力培養人才，也重視終身學習，但受限於規模與資源，很少有企業能提供內部設計的訓練內容，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦