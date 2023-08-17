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新創公司太過「發散」下場淒慘 科技大老：不要硬套人工智慧和區塊鏈

聯合新聞網／ 商周出版
許多新創公司在創業初期太過發散，在資金有限的情況下，什麼都做不好、做不久，最終創業以失敗收場。 示意圖／ingimage
許多新創公司在創業初期太過發散，在資金有限的情況下，什麼都做不好、做不久，最終創業以失敗收場。 示意圖／ingimage

企業應該專注，還是發散？

為了追求更高的成長，企業免不了追求多元發展。在多元化的策略導引下，企業要清楚自己的本業，圍繞著本業的「核心能力」和「核心競爭力」來進行關聯性多元化發展，而非驟然跳入不熟悉的領域。

在臉書上看到《電子時報》(DIGITIMES)創辦人黃欽勇先生的貼文〈這場仗，容易嗎？〉，他在文中提到：「由衷地承認這個世界有太多人比你聰明，生存的方式就是尊敬你的對手︙︙ 我自嘆不如(對手)。既然知道自己不足，只有一個辦法試著活下來。那就是『專注』。」

（本文出自《管理者的養成》）
（本文出自《管理者的養成》）
所謂「知易行難」，大家都知道做事要專注、學習要專注，但往往就是做不到。退休後的這些年，我義務輔導了數百家新創公司，發現創業者都有個共同點，就是太「發散」，什麼生意都想做、什麼客戶都想要、什麼訂單都敢接。

創業者為什麼發散？

創業者「發散」的原因有很多：

一、形勢所迫。創業初期沒有方向、沒有策略、沒有目標、沒有收入，有如溺水的人，碰到什麼都會一把抓住，結果當然是「發散」。在沒辦法累積經驗的情況下，每一個客戶的產品都高度客製化，自然無法產生「通用產品」(general products)，成本也一直居高不下。

二、喜新厭舊。很大一部分的創業者，都有強烈的好奇心，對於新東西比較不畏懼，對於新鮮的想法也比較不會排斥，因此也容易有廣泛的興趣。但是，這種性格也會造成喜新厭舊的結果，尤其是在碰到比較難應對的客戶時，就會覺得碰到「奧客」，轉而去追求新的客戶。

三、眼高手低。許多創業者，受到網路巨頭成功故事的影響，在產品八字還沒有一撇時，就已經在想著搞平台、收集大數據、搞人工智慧、創新生意模式等，反而忘了一件事：把產品做好，才是當務之急。想法太多、太發散的結果，就是產品沒做好、規模上不來，使得所謂平台或大數據都如同空中樓閣，可望而不可即。更糟的是，客戶也想做同樣的事，建立自己的平台、收集自己顧客的大數據，於是客戶反而成了競爭對手。

本業是什麼？

由於以上的原因，許多新創公司在創業初期太過發散，在資金有限的情況下，什麼都做不好、做不久，最終創業以失敗收場。碰到這種新創團隊，幾乎沒有例外，我的建議都是「專注在本業上」，然而，一些太過發散的新創，往往連自己的「本業」是什麼都無法確定。

在這個網路時代，知識與興趣的培養和取得相對容易，因此年輕人流行「斜槓」，這多少也增加了發散的機會。而年紀大的成功企業家，也避免不了發散的宿命，在社交場合與這些大老交換名片時，經常會被名片上幾乎是「族繁不及備載」的職務給嚇到。甚至有些設計成摺疊式的名片，上面羅列的職稱多到讓我分不清楚，哪個才是這位大老真正的「本業」。

還有一種情況是，面對高科技和網路浪潮來襲，傳統產業亟欲「轉型升級」，於是把原來賴以維生的本業視為過時，於是任何事情都硬要套上網路、大數據、區塊鏈、人工智慧等新框架，而忘記了「生意」的本質應該是不變的。

（本文出自《管理者的養成》作者：程天縱）

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人工智慧 AI 區塊鏈 大數據 新創企業

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