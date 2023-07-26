真實有錢人會有的「7項共同特質」！ 都認為這東西重要性大於錢

【撰文・玩股特派員】

一樣都是人，那有錢人與一般人最大的差別，大概就是腦袋裡想法的差異。但這些貧富思維差距的文章，真的是有錢人分享，或只是個普通人的想像？而且有錢人百百種，在想法與觀念上真有共同點？

「人要如何變有錢？」一直是個大哉問，最直覺的方式，大概就是向有錢人學習。畢竟大家都是人，只差在腦袋裡的東西不一樣，套句經典財商暢銷書《有錢人跟你想的不一樣》所言，「換個有錢人的腦袋」金錢與財富觀便有所不同，也能向有錢人多接近一點點。於是長久下來，有錢人怎麼想、怎麼做，不只是熱門主題，也越來越有儀式感：要早睡早起、要省吃儉用、要重視人脈⋯⋯但真的是這樣嗎？

這些貧富思維差距的心靈雞湯，又是誰告訴你的？真的是有錢人分享，或只是另外一個普通人的想像呢？其實你就算以 2300 萬人來計算，就算是財富前 1% 的有錢人，也有 23 萬人，足以塞滿 23 個小巨蛋，那這些人真的會有什麼共同的特質嗎？當然什麼人都有：有人炫富，就有人低調；有人早起，就有人晚睡；有人天天往外跑，當然也有人很宅。

但這些人雖然有不同的性格，過著不同的生活，但在還是有相似的價值觀與行為準則。玩股網執行長楚狂人便從身邊認識各行各業的老闆、靠交易賺大錢的高手，整理出真實有錢人會有的 7 項共同特質，也值得你做為參考。

有錢人會固定排時間做健康檢查

雖然不是每個人都能強烈的自律去運動、控制飲食，但至少會固定安排健康檢查，目的都是能提早發現問題，就能趁早處理，大多數癌症在早期就發現的話，治癒的機率都不低。持續關注身體數據變化，才不會因為突然的重病拖垮家裡，減少意外的機率。

有錢人願意嘗試各種投資

即使資產不一定是靠投資賺來的，但有錢人是很樂意嘗試，也願意學習。不過因為時間有限，大多數都以不用盯盤的波段操作為主。而如果是從交易起家翻身變有錢的人，更是投資與投機並行，股票、期貨與選擇權都做，不會從頭到尾只有一招。

有錢人不會只有一項收入來源

除了主要收入來源，有些人會做點副業，有些人會投資，當然大多數人是兩種都做，這不衝突。一來他們的主要收入可能都已經是業界天花板了，要再提升並不容易，增加其他收入就相對簡單一些。再來這些增加的收入就算不多，只有個三五成，也能增加抗風險的能力，這是每個有錢人都很願意去做的。

有錢人相信時間的重要性大於金錢

錢再賺就有，時間卻是一直在流失，因此有錢人都會想盡辦法「買時間」，並排除一切浪費時間的行為。楚狂人分享，就算不是花錢請人整理家務，至少也會買個掃地機器人，或是請個私人助理處理雜事，像是訂餐廳、買禮物等等。

有錢人會面對問題並解決，不會逃避或忍耐

人生一定會遇到各種問題，有錢人也會，但是有錢人會比較願意去解決，而且是儘早處理，以降低問題可能造成的影養。幾乎不會有遇到困擾，卻一直拖拖拉拉不處理，或一直在忍耐的人。

有錢人的執行力超高

楚狂人分享，像是隨口提到不錯的書籍、有幫助的課程，常常過沒多久就會聽到朋友也跟著讀了。或是一群老闆朋友學了企業管理課程，也很快就將課程學到的方法用在解決公司的問題，甚至下課就直接聘用講師當公司顧問，將想法快速執行，是很常見的事。

有錢人不會 ALL IN

不管是股票或任何投資，有錢人的風險意識很強，絕對不會歐印，不會讓公司或家庭陷入絕境，永遠會為自己留一條後路。但他們也很願意適度冒險，在可控範圍內勇於嘗試，譬如說將 1%、2% 的資金拿出來買比特幣、聽消息買股票，賠了也不會有損失，但賺了就是好幾倍的獲利。

圖片來源／楚狂人YouTube頻道

這七項特質你又擁有幾項呢？不管你現在是有錢人或是普通人，都能輕易的採用，並作為行動的參考：遇到問題及早處理，不要把自己做死，注重風險並勇於冒險，以及把握最珍貴的時間資源。從現在開始改變你的行動，讓好的改變一點一滴累積，一定能讓你的人生與事業越來越好。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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