沒有理財頭腦…拿命拚收入也無用！35歲就能退休即便沒有財務自由

俗話說：「貧賤夫妻百事哀！」確實，金錢雖然不是萬能，沒錢卻是萬萬不能。小編有一個女性朋友的先生因為胡亂投資，身負百萬元債務，辭去了原本的工作專職開Uber、努力償還債務，連帶也影響全家人的生活，大錢不敢花、小錢省著花，沒有絲毫的生活品質可言。

現代夫妻大多兩人都有工作，一般雙薪家庭除非在結婚前就已協商要如何支配彼此的金錢，否則絕大多數都是平均各自分擔一些家用，或是等到需要大筆開銷像是要買房子時，才會掏出自己的積蓄，此時也可以大概知道彼此存款有多少。

對此，小花平台從專業理財角度提醒，不論夫妻兩人手中的資產有多少，愈早做好理財規劃，代表著可以愈早進入理財成熟期，並進一步達成理財共識，切記：「你不理財，財也不會理你！」

省錢省到心累？小心報復性消費爆發

說到理財觀念，先前小花平台曾經發表一篇專文：《省錢省到吃了不少虧…適度節制、讓生活過得有滋有味，豈不更好？！》，廣受讀者好評，文中以兩個實際案例闡述新的理財觀念：以中庸的生活態度「不多也不少，只要剛剛好」，不極端省錢，也能克制胡亂花錢的衝動，讓生活依然過得有滋有味，豈不更好？

A小姐在同事面前是有名的「鐵公雞」，不僅自己節儉，對待他人素以吝嗇聞名，她幾乎不外食、中午自備午餐便當，平時也很少與三五好友一塊聚餐小酌，僅僅只是為了不要多花錢……；直到現在，她幾乎每天下班後直接回家，對她來說，社交活動和娛樂活動愈少，另一深層意義就是「省錢」。

與A小姐不同，B小姐堪為超會精打細算的「小資女」，對於省錢這檔事早已習以為常，只要有更便宜的選擇就絕不會買貴的；長此以往，多年逼自己放棄各種小確幸，結果省錢省到心累，甚至造成報復性消費，反而讓她先前辛苦的結果消失殆盡。

所幸的是，後來她適度放過自己，滿足自己的「小確幸」幸福感，也稍稍緩解了她的省錢疲勞，讓存錢這檔事變得更輕鬆愉快！

看了上述的兩個案例，你是想要當錙銖必較的「鐵公雞」或是精打細算的「小資女」？其實不論何者，最終目的是要讓自己變得更有錢並有能力選擇想要的生活，歸結其中的關鍵在於，擁有正確的理財觀念，才能存得到錢、留得住錢；小編在這裡想要請讀者試問自己：你是要金錢還是要生活？在拼命工作之後換來的生活，真正是你想要的？人生中無比重要的40年，在工作和加班中度過，你想要這樣的生活品質？

在《要錢還是要生活：沒有財務自由，也能提前退休》一書中，作者以當前熱門話題「財務自由，提前退休」為主軸，強調收入並不等於財富，並建議從現在開始，反思自己的消費觀，讓積累成為一種習慣，每年靠著固定的理財收益，就能實現35歲前退休的願望，「讓自己多掌握20年的生命，不再被壓力巨大的工作束縛，擺脫職場和金錢的奴役，以自己熱愛的方式去享受生活，去做真正喜歡的事情，重新找回自我。」

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