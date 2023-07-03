租金補貼懶人包！ 申辦免房東同意、4大加碼補助、3種申請限制…一文看懂

租屋補助7/3正式上路！懶人包來了

大家好我是小弱肌。

7/3租屋補助終於要正式上路啦！如果以往你是租屋族但卻無法領到租屋補助的朋友這次有可能可以領到喔，因為這次得租屋補助資格相較於往年又再放寬了不少，尤其是年齡的下修就連在外租屋的大學生也可以申請喔！下面就跟著小弱肌整理的資料來看看你符不符合資格：

首先來看看租屋補助2.0的重點有哪些

1.由於民法修正18歲即為成人，所以18歲起即可申辦。 2.本次的補貼專案採隨到隨辦，7/3即可申辦，截至113/12/31止。 3.內政部表示未來申請租屋補助皆不需要再提供房東資料。 4.舊戶直接補貼不需重新申請。 5.放寬房屋適用範圍。

申請資格

1.已成年(年滿18歲) 。 2.未成年，已於安置教養機構結束安置無法返家。 3.未成年，父母之一方已死亡，另一方非本國人。

申請限制1

申請人之家庭成員均無自有房屋，家庭成員指申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之未成年子女（胎兒）（未成年子女以申請人或其配偶為該未成年子女之權利義務行使或負擔者為限）、受申請人或其配偶監護之人。舉例來說，即使申請人的爸爸或媽媽有自住宅，只要申請人或配偶及其未成年的子女都未擁有自住宅就可申請。

申請限制2

家庭成員平均每人每月所的應低於租賃房屋所在地中央及直轄市政府主管機關當年度公布的最低生活費3倍。

舉例來說，新北市每人每月平均所得為4萬8仟元，家庭A成員3人合計所得135萬，每人每月平均所得為135萬元/3人/12個月=37500元，低於新北市每人每月平均所得為4萬8仟元，符合標準。家庭B成員2人，合計所得180萬，每人每月平均所得為180萬/2人/12個月=7.5萬元，未低於新北市每人每月平均所得為4萬8仟元，不符合標準。

申請限制3

家庭成員均未受政府其他相關補助，除有下列情形不再此限制。

補助對象

共分為3等級

第一級，家庭成員兩人以上，成員中具有低收入戶身分者或家庭成員三人以上，成員中具有中低收入戶者。 第二級，未屬第一級及第三級條件者。 第三級，家庭成員一人，未滿40歲，未具有經濟或社會弱勢身分者。

誰可以享有加碼補助

1.單身青年：35歲以下並單身提高補助金額至1.2倍。 2.育有未成年子女家庭(含胎兒)：1人1.4倍，2人1.6倍，3人以上1.8倍。 3.新婚家庭：新婚兩年內提高補助至1.3倍。 4.社會及經濟弱勢家庭：經濟弱勢1.4倍，社會弱勢1.2倍。

例子1：新北市為例新婚夫妻原可領4000元，經加碼補助1.3背後可領5200元。

例子2：台北市為例單身25歲青年原可領3000元：經加碼補助1.2倍可領3600元。

申請時間

這次的補貼專案根據內政部說明採隨到隨辦，申請時間自112/7/3-113/12/31止

需要房東同意嗎？

申請不需經由房東同意，也不需房東的資料來進行辦理，房東也不可以以申請租屋補助為由在合約內任意漲租，如有此情形房客也可向縣市政府申訴要求改正，如未改正者可處罰緩。

有試算方式嗎？

有，或私訊我直接傳政府試算網址給你

內政部租金補助諮詢專線02-7729-8003

以上就是2023年租屋補助的內容啦！記得不管房東同不同意都可以申辦喔！最後曾經身為租屋族的小弱肌向和各位租屋族說不要讓自己的權益睡著了，如果房東不給申請就勇敢的檢舉下去吧（雖然現在申請也不需要房東同意），你我的一小步一起攜手來改進台灣這個還不夠健全的租屋市場吧。

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