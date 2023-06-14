比起名車有錢人更愛二手Toyota、Honda！ 他：富人做事不是為了給別人看

【撰文・跟著Yellow！學外匯】

金子、車子、房子、妻子、孩子，人人都想五子登科，提早達成人生基本款目標。

但我建議，年輕朋友初期最好優先買開了三年的中古車，此時的車況不錯撞到也比較不心疼，百萬元的房車大約只要50-60萬元就可以入手，是CP值最高的選擇。

況且，國內中古車的制度發展到現在已經很有制度，小資族別陷入買車一定要新車的迷思，倒是跟中古車商選購時，一定要選擇有信譽和保障的店家，或品牌車廠自己經營的二手車商。

我更建議，年輕朋友想要買車，不妨十年後再真正下手。如果你剛入社會很想買車代步，先忍住把錢省下來做有規劃性的投資，也許過了幾年打算結婚，再忍一下先拿去當購屋頭款。等到小孩接續出生，再慢慢考慮是否有實用性。早十年或晚十年買車，對你的理財有重大的影響（見表）。

早買車、晚買車（假設年報酬率10％）

有錢人想的和你不一樣

比起名車，更多有錢人選擇常開二手Toyota、Honda！

根據跨國數據分析和消費者信用報告公司益百利（Experian）的一項調查，很多有錢人根本不開名貴超跑。

研究發現，家庭年收入超過25萬美元（約新台幣807萬元）的人當中，有61％不開豪華汽車，他們跟我們一樣，開豐田（Toyota）、福特（Fords）、本田（Honda）汽車。

靠白手起家累積100萬至1000萬美元財富的人，通常開的車都低調樸實、不是什麼令人看了大吃一驚的品牌，這些人通常是開二手Camry、狀況不錯的二手Honda，或是一些舊的皮卡車。

他們不在乎你怎麼想，他們的生活不是為了讓別人另眼相待，也不在意跟別人比排場。

「財富到達一百到一千萬美元的那些人，他們做事都不是為了給別人看。」

買豪華名車能讓你變有錢嗎

如果你想要增加財富，購買豪華轎車前應該多加思考。首先，汽車會貶值，根據《U.S.News》，美國所有新車出廠後五年平均貶值49.1％，豪華車的貶值更多。賓士S系列出廠後五年平均貶值67.1％，BMW 7系列72.6％。

豪華汽車的保養費用和保險費可能也高於一般汽車，過保固後還可能會更貴。也別忘了機會成本，你花在一輛豪華汽車上的錢，也可以是放入你的投資組合，賺取年化報酬，你原本隨著時間可以獲取的潛在收益就是機會成本。

美國會計師、理財規劃師、暢銷作家柯利（Tom Corley）花5年研究233位千萬富翁的致富習慣，也發現這些富翁特別不喜歡浪費金錢。

接受柯利訪問的千萬富翁中，他們全部都有自己的房子，其中56％至少持有目前的房子20年了，超過半數（55％）購買二手車。

結論

我給大家一個人生建議：早期靠本金、後期靠複利。

盡早存到足夠的本金，是獲得財富自由第一重要的事；努力做到穩健高收益，找到高收益的投資不難，識別背後的風險很難；對時間要有耐心，認清複利效應從不是暴富的手段；降低自身的慾望，你才能離財富自由更近一些。

作者：跟著Yellow！學外匯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：想變有錢 買車前請三思