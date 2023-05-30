沒有孩子…丈夫過世妻子卻不能繼承全部遺產！ 律師：遺囑非死亡文件

日本也有一樣的繼承問題：不迷信，才幸福

在日本有位70多歲的丈夫突然去世，留下了約1億7000萬日元的財產，他的妻子正面臨著處理許多繁雜的繼承手續，由於他們沒有孩子、丈夫也沒有遺囑，妻子無法完全繼承這筆財產，需要和姪子、姪女平分，讓妻子不禁回憶：「當我丈夫六十多歲時，有天我請他寫遺囑，但他非常生氣地說：『這種事情不吉利！』。從那以後，我們就把這個話題視為禁忌了...。」面對到如今的狀況，她不禁哭訴：「為什麼他當初不聽我的話呢？」

新聞中的日本夫妻是頂客族，先生過世後，是由太太跟先生兄弟姊妹的小孩（姪子、姪女）共同繼承，因為日本法律規定，如果兄弟姐妹也去世了，繼承權會落到其子女的身上（台灣法律不是這樣），但因為彼此根本不來往，要找根本沒有聯絡的姪子女協商，請同意分配遺產，如果他們不理或是條件談不攏，不蓋章，對於太太是很折磨的事情。

其實丈夫只要有份遺書寫明：「讓妻子繼承全部財產」就不會那麼棘手，可是丈夫沒有留下任何遺囑，所以這位妻子不得不去和姪子姪女協調，處理更繁複的手續…。

沒有一個人會長生不老，更沒有人永遠不死！

死亡是自然現象，遺囑是法律文件，不是死亡文件，所以要用法律正氣破除迷信「晦氣」。

頂客族的繼承，在我國更需要寫遺囑，並且指定專業遺囑執行人，因為遺產不會「全部」給配偶，將會由父母或手足跟配偶平分。

為了幸福，除了謝謝另一半，不能用迷信面對，更要用法律確保她的幸福

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