ChatGPT操弄大選民調、影響公投？ 專家：10倍超能力會有更多「劍橋分析事件」

ChatGPT之所以受到如此廣泛的關注和喜愛，是因為它具備了GPT-3所缺乏的關鍵功能：對話設計。

對於許多人來說，評估一個人工智慧模型的好壞，往往是看它是否能夠在一次來回的對話中聽懂使用者的問題，並給出令人滿意的答案。相比於背後的知識量，人們更關注AI模型的「溝通能力」。

ChatGPT的出現大大提升了人工智慧模型的溝通能力，因此讓世人驚覺人工智慧的先進程度。這就是ChatGPT受到廣泛關注的原因。同時，ChatGPT的成功也讓人們重新關注GPT家族的潛力和威力，進一步推動了自然語言處理技術的發展。

嗑了仙丹的AI——ChatGPT

ChatGPT或GPT-3的使用者常常對這些模型能夠生成的結果讚不絕口。這些模型能夠以比人類快上10倍甚至20倍以上的速度生成文本，並且生成的文本質量高，令人印象深刻。這是因為GPT-3採用了Transformer架構，並在大量文本資料上預先進行了訓練，因此能夠處理廣泛的自然語言任務，如語言翻譯、總結、文本分類和問題回答等。

(本文出自《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》) 相比於其他語言模型，GPT-3具有更高的準確性和流暢性，這是由於它採用了一種全新的神經網絡結構和更先進的學習算法。在GPT-3預訓練的過程中，模型透過閱讀大量的文本資料，從而學習了豐富的知識和文本生成技巧。

簡單來說，GPT-3的架構就是透過餵入大量的範本，學習拆解這些範本並重新組合出新的結果。引擎設計者所餵入的資料越多，GPT-3獲得的知識就越豐富。例如，OpenAI在GPT-3的預訓練過程中餵入了超過570GB的文本資料。當GPT-3獲得足夠豐富的知識庫時，其生成的結果也變得越來越精確。

使用者只需要將自己的工作透過語意拆分成多個小任務，讓GPT-3分別完成，再將結果組裝起來，就能像有了10倍超能力的工作者一樣高效地完成工作。

GPT對今日社會的廣泛影響

一個人擁有10倍超能力是一件好事。但是當幾百萬人有了10倍超能力，那會發生什麼事情就難以想像。因此，ChatGPT的推出可能成為當前科技史上影響最大的事件之一。當每個人都擁有超能力時，各行各業將會發生怎樣的變化呢？

GPT的自然語言生成能力可用於重複性任務的自動化，如寫作、內容創建和客戶服務。乍看之下GPT的誕生似乎只影響文學界，實則不然，而是影響多個行業。因為各行各業的書面表達、交流、知識保存、創造都是以文本為基底，所以受影響可能是全方面的。

當然，有些人可能會認為GPT目前只具備通用知識，尚未入侵專業領域。然而，我認為這只是一時的錯覺。隨著GPT不斷地學習和進化，它的應用範圍可能會不斷擴大，並且將對各種領域產生深遠的影響。

目前開放的GPT是一個通用引擎，不代表這個引擎未來不可能進化。事實上，它有可能加入專業知識庫，進行資料訓練和結果微調。許多我們認為不可能被顛覆的領域，如專業技術教育、醫療保健和金融等領域的工作崗位可能會受到影響。

然而，隨著工作者擁有10倍能力變成超人，我們也需要關注一些可能引發的道德和社會問題。例如，如果工作者變成了超人，那麼壞人的能力是否也同樣提升了呢？再來是，人們一旦過於相信AI所提供的資訊，生成的結果萬一有嚴重的錯誤資訊，或管理AI的公司植入煽動性的看法，例如劍橋公司對脫歐事件的影響，可能會帶來什麼樣的嚴重後果？

我們需要關注眾人使用這一強大技術所帶來的潛在後果以及相關責任。

（本文出自《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》作者：維圖歐索 原文作者：Virtuoso）