ChatGPT為何能產出超越自身能力答案 追溯其家族沿革…GPT-3致命缺陷進化了

人工智慧（AI）的世界在不斷發展，一直有新的突破和進步。但有一項發展特別引起了人工智慧界的注意，那就是 ChatGPT的出現。GPT是Generative Pre-trained Transformer的簡稱，中文全名為生成型預訓練變換模型。

ChatGPT是指能夠對話的GPT版本。它於2022年12月首次公布，由於能力和潛在的應用令人印象深刻，讓人工智慧社群興奮不已，並引發了熱烈的討論。

ChatGPT與過往其他版本不同，它的亮相之所以吸睛，是因為眾人在與它接觸後，發現向ChatGPT提問不僅能夠得出有意義的答案，更能夠得出超過自身能力的答案，這讓大家意識到，若能善用ChatGPT，等同於擁有一位隱形的超級智能夥伴。

OpanAI的註冊會員在短時間內就站上了一億人數大關。但由於大量的會員使用，使得系統負荷過重，因此OpenAI提議開設收費20美元的版本。儘管如此，市場依然趨之若鶩。這也是生平第一次，大家晚上聊天的對象從社群網路上的網友變成了需收費的生成式機器人。

到底GPT是什麼？為什麼具有如此強大的能力？

GPT的版本和進化

要深入下去前，首先需要瞭解GPT家族的沿革。GPT受到技術領域注目是2019年的GPT-2。當時這一個版本已有辦法接續舊文章，生成新的有意義的內容。2020年，OpenAI又發表了GPT-3。這個版本，遠較GPT-2先進許多。

GPT-2與GPT-3的比較

GPT-2 發表年2019 參數15億 資料來源：網路文本。40GB的文本，800萬份文件，来自Reddit上4500萬則貼文。 用途：生成文本，執行語言任務，如翻譯、總結等。

GPT-3 發表年2020 參數1750億 資料來源：570GB的文本。主要是網路上抓來的文字、英語維基百科。 用途：生成文本，執行語言任務，如翻譯、總結等，以及完成編碼任務、玩遊戲和回答問題。

(本文出自《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》) 值得一提的是，GPT-3在自然語言處理（NLP）領域中取得了重大的突破，成為了當時最大、最強大的自然語言生成模型，同時它的應用領域也非常廣泛，從機器翻譯到文章總結輸出，都有著非常出色的表現。

儘管GPT家族在技術上取得了重大突破，但卻始終未能引起大眾的關注。這主要是由於兩個因素所致：

首先，當時正值全球疫情嚴峻的時期，人們被迫將注意力集中在應對疫情方面，對於人工智慧領域的發展缺乏足夠的關注和時間。

其次，儘管GPT-3在當時被認為是目前最先進的自然語言處理模型，但是還存在一個致命的缺陷，那就是它無法進行智能對話。這意味著GPT-3只能執行單向任務，需要人工執行指令操作，這限制了其實際應用的範圍。這也是為什麼只有少數開發者才有能力和興趣去應用GPT-3。

相比之下，ChatGPT在推出後很快獲得了廣泛的關注和認可，主要是因為ChatGPT具備智能對話的能力，使用者可以與ChatGPT自然地對話，產生有意義的對話內容。這使得ChatGPT在應用領域上擁有了更廣泛的可能性，因此受到許多開發者和使用者的追捧和喜愛。

ChatGPT的背景資料 發表年2022 參數3.45億 資料來源：網路文字 用途：為聊天功能生成文本，回答問題，提供建議等等。

（本文出自《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》作者：維圖歐索 原文作者：Virtuoso）