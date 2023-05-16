繼承了遺產稅卻付不出來怎辦？ 專家提「兩方法」：不動產抵繳有其風險

【撰文・廖嘉紅】

陳老先生與太太擁有豐厚的財富，平時喜愛研究並投資各種資產，例如股票、 不動產等等。他們精準的投資眼光，讓資產不斷升值。他們認為人壽保險的回報率不高，一直對保險持有保留的態度。

日前陳老先生突發急病離世，長子申報遺產稅時才發現遺產稅高達３００萬，陳太太和２名子女拿不出這麼多錢，遺產中也沒有足夠的現金可以繳納遺產稅，能夠跟國稅局申請以遺產中的不動產來抵繳嗎？

遺產稅可用遺產繳納，但須經多數繼承人同意

國稅局說明，若遺產稅超過30萬元，且難以繳納現金，繼承人可在納稅期限內，申請以不動產抵繳遺產稅。

但因為遺產是繼承人共有的財產，為保障繼承人的權益，根據《遺產及贈與稅法》，不必全體繼承人同意，只要超過半數的繼承人和半數以上的應繼分數，或者超過三分之二的應繼分數，就可以申請抵繳。

申請「以遺產中的不動產抵繳」的風險

遺產稅的計算方式，依遺產及贈與稅法第十條，土地以公告土地現值，房屋以評定標準價格為基準。這對繼承人有利，因為這些價格都低於市場價格，可以減少遺產稅的負擔。

若繼承人缺乏現金繳納遺產稅，可申請以房屋或土地抵繳，但抵繳金額仍以公告土地現值和評定價格計算。

聽到這裡，陳老太太馬上說：通常公告土地現值、房屋以評定價格遠比市價低，拿不動產來抵繳太不划算了。那可以跟國稅局申請我們自己出售不動產來繳遺產稅嗎？

繼承人若能向國稅局提出足額的納稅保證，就可自行處分遺產中的不動產，以繳納遺產稅。

然而，此舉可能導致因急售，造成不動產被低價出售的風險，損及繼承人的權益。

預留遺產稅稅源的重要性

避免沒有現金繳遺產稅，引發繼承問題的方法：

長輩們不想看到自己的資產被低價出售或者是分割，也不想讓繼承人因為沒錢繳遺產稅而產生煩惱。

那麼長輩們在安排繼承時，應該確保繼承人有足夠的現金，或者是利用身故保險金來預備遺產稅的費用，這是一個值得思考的好辦法。

作者：廖嘉紅

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：繼承長輩遺產，繳不出遺產稅怎麼辦？專家教你用不動產抵繳的方法與風險