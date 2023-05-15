機票價格要貴多久？ 專家揭「四原因」…另傳授3招如何買便宜！

【撰文・跟著Yellow！學外匯！！】

隨著疫後解封一口氣爆發的出國旅遊商機與需求，造成飛機機票價格居高不下。飛機票還會貴多久？

疫情最糟的時刻已經過去了，多數國家解除入境限制，報復性加持下，商務與觀光旅客回來了，航空公司獲利豐收，一切回歸正常，除了機票票價...到底為啥機票還是居高不下呢？

供需法則

首先，市場需求大但目前飛機不夠。航空公司還有一大部分的飛機機隊是閒置的。

因為疫情期間，旅遊需求實在太低落，根本不需要這些飛機。現在航空公司也沒辦法更迅速地讓這些飛機就位。最大型的飛機，被拖離後，需要100個工時才能準備好服役。

另一個原因是，消費者被關了太久，有些人甚至3年沒出國，現在他們很樂意替更貴的機票買單。訂房網站Booking.com一項對25000多名成年人未來1至2年旅遊意願的調查發現，很多人為了彌補失去的機會，以後願意花更多錢享受旅行。

對消費者來說，壞消息是機票價格很可能好幾年都維持高檔。

多達1.6萬架飛機（約占全球商用機隊的3分之2）還留在美國和澳洲的沙漠，在疫情高峰時是停飛的。讓這些飛機重新適航是個艱鉅任務，要細細查看每一個環節以確保這些飛機是安全的。

人手不足

疫情期間航空公司虧損規模接近2000億美元，這使得航空公司裁掉了數千萬個相關職位。儘管旅遊已經在復甦路上，航空業依然無法有效地重新徵召人手，很多接受過完整訓練的前員工，也決定徹底轉換跑道，去做更穩定的工作。

人手短缺加劇了機場報到櫃台、移民關和行李轉盤的拖延情形，航空公司被迫更努力吸引、留住人才，也就是提供更高的薪資，這些成本被航空公司轉嫁到了機票上。

油價變高

燃料價格過去一年有降溫了，但依然比2019年1月的水平貴了超過50%，這也對航空公司構成問題，畢竟燃料是航空公司單一最大的成本。

很多航空公司並沒有對沖燃油的避險行動，尤其是廉航，因此對俄羅斯侵略烏克蘭這類事件引爆的油價飆升沒有抵禦之力。

而油價變高的問題就直接影響了票價居高不下的原因之一。

新飛機遲遲未能交件

飛機製造商也進度落後，由於分包商人手短缺，製造也踩了煞車。

與俄羅斯相關的制裁行動，讓空中巴士、波音等公司及供應商更難確保鈦等原料，又推升零件價格。

鈦最大出口國是美國，2019 年出口總值 20.9 億美元，但是美國 2019 年也進口 10 億美元，第二大出口國即為俄羅斯，2019 年口總達 6.8 億美元，進口則僅 1.22 億美元，主要出口到美國、德國、中國、法國、英國。第三大出口國為日本，2019 年出口 6.71 億美元，雖然與俄羅斯差不多，但進口達 3.44 億美元，因此淨出口俄國可說遠勝日本。

省錢買機票的方法

結論

大方向而言的話，受疫情影響，為消化前幾年的虧損，旅遊成本還是會比疫情前還要再高。那機票預計要到2024年或2025年之後，才有辦法恢復到疫情前的機票水平。

作者：跟著Yellow！學外匯！！

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：機票還要貴多久?