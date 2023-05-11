星野集團敗家子靠1件事翻轉人生 日本最貴飯店一晚要4萬多，旅客憑什麼買單？

做生意一定要跟別人不一樣！日本最貴的飯店，一晚要4萬多台幣，為什麼大家前仆後繼要買單？星野集團的創始人之前是敗家子、之後翻轉人生，甚至用創新來改變世界！能使你鹹魚翻身的只有自己，減少猶豫的時間，行動往前，鍛鍊自己的能力和獨特性。

作家吳淡如在《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》一書中就提到一段故事，幾年前日本北海道函館有個擁有絕美夜景的大飯店，曾經來問過我的公司有無興趣承接，兩百多個房間，只要賣我台幣1億元，而且馬上有人想租它，投報5％，我只要當房東就好，但是我沒有接。（現在想想，我接就傻了，現在一定破產。）為什麼我沒有接？

1億元，去銀行貸款就有了，問題是它的財報很慘烈。租金回報是5％年投資報酬率，如果你花了1億台幣買下它，大概一年可以拿到5百萬元，可是整修費用是房東處理的，那麼多房間一年可能要付3千萬，甚至5千萬，根本是個濫坑！飯店業坑很多，資產浩大，員工陣容也龐大，退出門檻還很高，沒有三兩三，不要上梁山。

重塑傳統：創新舊有文化，打造全新體驗

在星野，傳統一定要受到尊重，歷史也要被重視，但是千萬不要踏進舊窠臼裡！星野佳路總是在他的飯店，把日本的某一種文化精神提升出來。文化是一門好生意，也不只是手工藝！台灣的文創，總是把文創當復古手工藝。精緻款待文化不是很具體的東西，星野佳路證明文化和氣質是可以賺錢的！出國旅行時，我住過很多被他拯救過的老旅館。破舊旅館在經過他的改革之後，隱惡揚善，都變得極有特色。

(本文出自《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》) 我記得我曾經到熱海的飯店，那個飯店真的很舊，剛住進裡面會後悔：為什麼我要花這麼多錢來住地板吱吱嘎嘎的老房子？可是這飯店有一條小路，可以通向懸崖，而在懸崖的頂端、靠海的部分，有一個安藤忠雄設計的檜木的溫泉。走過那條小徑，泡了溫泉後，馬上感覺到：這筆錢花得真值得啊！

我對這個地方一直牢牢記得，很想再去。什麼叫做創新呢？不少人認為，「創新」只在科技上，只有科技才叫創新。其實如果把舊的東西，用不一樣的觀點、方式來經營，汰舊佈新、汰弱留強，換一個管理的模式，也是商學院所說的創新！試問，如果把自己看成一家企業、一個集團，怎樣可以讓自己變得跟以前不太一樣呢？

歷史上的反例警示，創新是企業生存的關鍵

第一名，也會倒！時代的考驗一直來、一直來，柯達公司在數位相機發達之前，還是第一名軟片製造商，沒有人的軟片比它好，可是它被淘汰了！諾基亞在智慧手機還沒有出現之前，拿著它的手機有多風光？相信中年人都明白，而年輕人已經沒有聽過這個品牌！在它宣布破產重整的時候，CEO 非常沮喪的說：「我們真的沒有做錯任何事！」

沒有做錯任何事的第一名公司就不會被淘汰嗎？歷史上有很多反例。我常常聽「混沌大學」的演講，創辦人李善友教授一直強調創新的重要。他說：「你們無論是賣鮮花、賣豬肉，還是賣家電、做知識付費，想在未來的環境下生存，微創新這件事必須要做，只有變革者才能夠看到明天的太陽。」

因為疫情把人逼到牆角，把企業逼到絕境的時候，就是我們向死而生的時候。我們常常會高估眼前所面臨的困難，低估長期所帶來的機遇和挑戰，所以越是在危機的時候，越需要理性。可能在很多年後，我們會殘酷地對自己說，我感謝那場新冠肺炎，它把我們逼到了絕境，但也讓我們重新發現了新的可能性。

將尼采這句話分享給你─那些沒有消滅我們的東西，將使我們變得更強大！

從舒適到創新：運動與學習，拓展思維，挑戰自我

創新是我們不斷進步和生存的力量！創新不是革命，也不是全盤推翻，它可能是一種微改革，或者換一個角度去想問題、解決問題！也許你不是企業家，但是你也可以把自己當成一家公司，問問自己？我可以如何創新？答案可能很簡單：

方法一、為了要給你的身體一些新活力，你可能要開始運動

雖然說萬事起頭難，但是你可以挑自己稍微喜歡的開始做，其實一個人只要有規則的從事一件事情，大概10次之後就會變成習慣！

方法二、求知才能離開舒適圈

大家都會說離開舒適圈，其實在商業管理中，也曾經有專家繪出過圖形─舒適區的外面並不直接是一個冒險區，外面還有一個小圈圈叫做學習區（下圖）。人類都是有學習曲線的，你一定會越學越好。貿然走出舒適圈，挑戰未知，可能很危險、很不能適應，可是學習可以減緩你的冒險程度。

從表層到核心：學習、理財，改變自己的生活

人生有沒有進步，其實就在於你願不願意學習？很多人離開學校之後就不看任何的書，也不肯上任何的課，只是看看新聞報導，就以為自己已經知道了天下事，其實都留在表層，成為知識層的浮游生物，始終進不了核心，那是很可惜的。

再說到理財。理財實在不難，最基礎的定義就是掌握你現有的錢財並且做分配，很多人把它想得很難，那是因為他們一想到理財就認為一定要神乎其技的賺錢！這種錯誤的觀念反而讓他們每一次投入金錢時都像在賭博，結果也就慘不忍睹！

不管你過去有多少理財的陰影，我相信透過這本書，大家好歹會有一點點正確概念。對每個人而言，創新都很重要！改革自己，是為了讓自己活得好！做一個自己越來越喜歡的人！

（本文出自《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》作者：吳淡如）