評估買得起多少錢房子？ 專家：不該看總價的頭期款而是每月現金流

「你能買得起多少錢的房子？」

不少人想買房子，都卡在頭期款不足，認為頭期款是買房的門檻。但我倒認為，頭期款事小，每個月要還的貸款才是真正的門檻。

即使有家人幫忙出了400萬的頭期款買總價2000萬的房子，其餘貸款30年，每個月本利也是要償還近6萬元房貸，以房貸不超過收入40%為基準，個人/家庭收入至少要15萬以上。

誇張點說，即使你存到了1000萬可以當頭期款，你就買得起5000萬的房子，負擔每個月本利近15萬的房貸嗎？

所以，我認為買房的總價天花板，主要不是頭期款，而是每個月的收入現金流有多少。

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