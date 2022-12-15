追高報酬勿忘風險！專家曝「這原因」優先選投資等級債

由於之前筆者，一直提醒投資人做好股債配置，同時優先選擇投資等級債，而不是非投資等級債。一位讀者就寫信來質疑筆者：「妳說投資等級債好，但今年以來，投資等級債（特別是美國公債）的跌幅，明明高於非投資等級債（請見下圖），怎麼能說『優先選擇投資等級債』，反而應該是『非投資等級債優先』。且妳說非投資等級債『不安全』，根本就是胡說八道吧」！

圖、今（2022）年以來，各種債券價格的跌幅：

資料來源：《財經M平方》：https://www.macromicro.me

標的代表：美國公債—iShares 20年期以上美國公債ETF、投資等級公司債—iShares-iBoxx投資等級公司債券ETF、高收益債—SPDR彭博非投資等級債ETF、新興市場債—iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF

看完這位讀者的說法，筆者認為他至少有以下三大，與投資理財相關的錯誤迷思：

首先，想用單一的特例，解釋所有市場現象。也就是說，這位投資人只是片面地，接受媒體提供的單一訊息，卻沒有能力分辨每一次，造成市場大漲或大跌的原因。

一般來說，有關債券投資的風險，主要分為「利率」、「違約」及「匯率（主要是跨境投資時產生）」三大風險。以下文中附表（https://ctee.com.tw/news/fund/750401.html）為例，今年投資等級債的跌幅，遠大於非投資等級債。且其修正情形，明顯與2008年金融海嘯時期的數字不同。

只不過，投資人恐怕不甚明瞭：2008年那時候的債券市場修正，並不是因為Fed升息，而主要是受到雷曼兄弟倒閉，所引發的金融海嘯（違約風險大增）影響；至於今（2022）年投資等級債券的下跌幅度，高於非投資等級債，主要還是在於Fed升息之下的單純「利率風險上升」所致—當升息之後（而且，市場預期還會持續升息），債息相對較低的美國公債或投資等級債，自然就不受投資人青睞。

在Fed連續升息之下，已經有非常多的分析機構及經濟學家，預測美國將會迎來一波經濟衰退。當然，Fed大幅升息，只能說經濟衰退的機率「非常高」，也沒有人可以100%保證「一連串債券違約事件一定會發生」。

但是，至少投資人必須明白：假設經濟衰退勢不可免，並且引發一波波的違約事件，現在投資人所看到的跌幅修正，恐怕就不是上圖所看到的數字了。也就是說，現在跌幅相對較小的非投資等級債，恐怕還會出現再一波的修正，非投資等級債的最壞狀況，恐怕還未到來呢！

其次，用短期的表現，否定長期投資的年化報酬率。受到今年股、債都大跌的影響，就算投資人在投資組合中，加入「固定收益型投資標的」—債券的比重，似乎依舊不能避免虧損的命運。

但是，就如同筆者在之前專欄（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6666417）中所言：投資組合納入投資等級債券的好處，除了「在股市行情不佳時，提供穩定配息收入」外，最主要就是「降低整體投資組合的虧損風險及降低波動」。

當然，也有投資人對此論點「聽不下去」。因為，過去歷史資料事實明擺在眼前：雖然股票與債券市場的走勢通常相反，但也還是有股、債同跌的情形發生。

對此，筆者只能再一次奉勸投資人：既是（長期）投資，就不能只看短期（三年以內）的價格下跌（如果投資人3年內需要這筆資金，且一定要保本、保息，那恐怕就只有存銀行定存，或是購買最不可能倒帳的美國3年期公債了）。因為，不論是波動性（一般以「標準差」代表）高的股票，或是波動性低的債券，只要是長期投資，其年化報酬率都會轉為正值（請見以上「《「我是有錢人」迷思679》短期的大跌危機， 才更是長期獲利的大好時機」一文中的表五）。

再者，只看到投資報酬率，卻完全不顧（先考慮）投資風險有多高？就算未來美國及全球經濟，不致於出現大幅度的衰退，並導致違約風險上升，但筆者認為，堅信「非投資等級債的『投資價值』，優於投資等級債」的投資人，最大的錯誤迷思就在於：「凡投資，就只看『報酬率的高低』，而完全忽略『風險的高低』」。

假設投資人單看「投資等級債跌幅大於非投資等級債」，而覺得「投資非投資等級債的報酬率比較高」，就幾乎等於「投資人寧可相信把錢，放在高利的地下投資公司，而不肯老實將錢存在低風險、更有保障的銀行定存」的想法一樣。

事實上，正因為非投資等級債的違約風險較高，也才會承諾提供給債券持有人，比投資等級債更高的報酬。也就是說，非投資等級債的投資風險，遠高於投資等級債。而投資人所享有的預期報酬率，正是用較高的投資風險所換來的。

所以，筆者想再一次提醒投資人：凡投資，必有風險。如果投資人永遠只先想到某一投資標的豐碩且誘人的高報酬率，而刻意不思考或忽略投資上的風險，除非有鴻福齊天的好運，否則，最終的投資下場，恐怕是非常不樂觀的。