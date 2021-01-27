進廟師兄告知「有人跟你來」 他連擲12聖筊後運勢翻身

你相信嗎？生活中所發生的每件事，都是冥冥之中自有安排。有網友表示，自己的豬年運勢不太順，某次走進一間廟宇問運途，結果師兄表示「有人跟著你來」，問清楚原因後，原PO還連擲12個聖筊，從此事業開始往上衝，讓原PO感動得直呼「我也必須完成答應祢的事」。

原PO於臉書公開社團「靈異公社」發文提到，由於豬年遇上了人生中很多不如意的事，因此某次與太太走進台南一間供奉著池府千歲的廟宇時，就順便報名問運途。廟裡的師兄告訴他，有人在身後跟著他來，「是廣澤尊王」。

原PO聽完之後相當驚奇，連猜兩次聖王公來自何處，卻都猜錯，最後師兄告訴他「是你們家的聖王公，祂來自南鯤鯓那方」。同時也開示原PO不需要問運途，因為他的心願聖王公都可以幫忙達成，不過彼此間是有「交換條件」的，原PO必須在願望達成後幫聖王公雕刻金身。

最後師兄吩咐原PO，回去找那間廟擲筊杯向聖王公問清楚這件事，擲筊結果以三個聖筊以上為準。於是原PO隔天前往該間廟宇，點了三支香跟聖王公秉報這件事情，問說「昨天是否跟著弟子去台南某間廟宇」，想不到竟然連擲出5個聖筊。接著原PO又問聖王公是否需要在自己的願望達成後「雕刻祢的金身」，又擲出7個聖杯。

從那時起不到半年的時間，原PO生活中的許多事情都進展得很順利，事業也蒸蒸日上，開心之餘，原PO表示「而如今我也必須完成當初我答應祢的事」。貼文曝光後，網友們紛紛表示「好厲害哦」、「想知道是哪間廟宇問事」、「真好！神明願意跟著你，有福份」、「誠信真的很重要」。