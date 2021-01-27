女子拜月老求牽線！1星期後結局曝光 過來人曝經驗：別懷疑

許多單身男女為求一段好姻緣，都會到廟裡拜月老祈求能早日脫單。就有一名女網友透露，日前和一位男姓關係曖昧，加上兩人個性相符，因此想請月老幫忙牽線，怎知擲筊過程超不順利，而且拜完月老後再也沒有曖昧對象的消息。

原PO在「Dcard」發文表示，目前單身2年，身邊沒什麼異性緣，於是朋友就幫忙介紹男生給她認識，對方是台北人，自己則是台南人，雙方從未見過面，都是透過LINE互動，聊天過程其實挺曖昧，有時還會互撩對方，「他也說如果來台南，要一起去好多地方玩」。

兩人就這樣穩聊三個月，原PO認為能有更多進展，因緣際會下來到台北龍山寺拜拜，並祈求月老幫忙牽紅線，沒想到一直擲不到聖筊，讓她有點難過「難道我真的要一直單身下去」，同時心裡也想說「我們明明那麼曖昧，應該可以順利在一起，月老到底準不準呢？」

神奇的是，拜完月老一個禮拜後，曖昧對象真的沒有再回覆訊息，讓她驚呼「真的不要懷疑月老」。對此有網友指出，「聽說月老是幫忙介紹新對象，已經有目標對象又去找月老，祂覺得不適合會幫妳斬斷，因為老人家會覺得這個不好，等祂介紹一個好一點的對象給妳」。

也有人分享拜月老的經驗，「月老閱人無數，絕對看得比妳清楚」、「我也是拜完月老，對象就直接消失」、「龍山寺月老超準」、「我直接問月老我男友是不是正緣，直接獲得三個聖杯，然後我們七月要結婚了」、「我是拜完月老就在一起了」、「月老辦事效率真的很快，拜完沒多久就跟男友分手了」。