睡覺被色鬼壓床！她感覺身體遭侵犯 嚇得大喊：走開別碰我

今（3）日一名女子睡覺時突然感覺身體無法自行動彈，想說是鬼壓床因此狂念阿彌陀佛，可惜完全沒效，後來甚至感覺到男性的生殖器要進入體內，嚇得她大喊「你走開別碰我」，結果下秒便能自由活動，事後她將恐怖經歷分享至網上，引發眾人熱烈討論。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文，凌晨4點半正準備入眠時，突然感覺身體在晃動，當下以為發生地震，結果發現身體無法動彈，想說應該是被鬼壓，心裡狂念六字箴言，卻完全無效。

原PO提到，沒多久先是感覺到有人在壓她的手，接著還感覺到男性的生殖器官要進入體內，雖然她當下很害怕，但心裡一直跟無形的東西說「你走開別碰我」，後來身體又能自由活動，讓她驚呼，「莫非下班帶了一個色鬼回家？並表示我現在是生理期，那色鬼是想練碧血劍？」

貼文引起廣大迴響，網友紛紛留言回應，「好恐怖，去找符咒回來，貼內褲穿著睡」、「我以前在當兵，也有這種奇怪的經歷」、「鬼壓床我也有過，令人害怕又討厭，還有被掐過脖子」、「準備一支大剪刀，保證色鬼看到會怕」、「真的有色鬼，因為我也經歷過！要到廟裡拜拜求平安符，這樣髒東西就不會跟著妳，運勢也會好很多」。

但也有人提出不同看法，「醫學上科學一點的說法叫精神癱瘓，意思是妳太累了！」、「可以的話把作息調整回正常狀態，女性本屬陰，生理期來及睡覺時間在凌晨時段都不太好，尤其某些無形眾生是最喜歡腥血的，所以月事來時更需要作息正常及調整身心的」。