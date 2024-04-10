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強震一線救援壓力大 心理師提醒身心不失調解方

中央社／ 台北10日電

花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，造成死傷，大量人力接續投入救援。避免一線人員扛不住身心壓力，心理師提醒，人本來就該允許自己感到疲勞，親友更可給予支持與求助機會。

花蓮強震，第一時間除各醫療單位待命協助，各地警義消與和民間搜救團體也接連進入災區，搶救任何所有可能的生還者。不過他們可能因日以繼夜工作感到身心疲憊、情緒不穩；更可能因每天看到悲傷殘酷景象而憂鬱、因沒救出人感到有罪惡感與無助，導致心理健康失調。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰今天告訴中央社記者，先前在火車事故後，就曾發生救難人員「撐不過去」的遺憾事件，事故現場高度仰賴現場救難人員、醫療人員專業，但因一線接觸驚慌畫面，身心壓力不免較大。

藍挹丰說，相關人員在訓練過程中，一定已對心理可能遭受的衝擊有所了解，但在現場還是要注意自身狀況，可以回想訓練過程中接受的指引，並要記住，雖然是工作，但不要讓自己的狀態過度消耗，如果已承受不太住，要記得可以倚靠夥伴、適時求助。

對於一線人員，藍挹丰表示，家屬、親友可以給的最大的支持，則是告訴他們，「我們看到、也了解你的辛苦」，並提供對外求助機會。醫療救護人員常因被賦予責任，會過度放大責任感，此時身邊的人可以提醒，「人本來就該允許自己感到疲勞、需要被照顧。」

當人員離開現場回到家中，藍挹丰提醒，親友可以觀察他們的心理狀態，若顯現出過度低落、無法工作、生活飲食或睡眠狀態改變、對有興趣的事情提不起勁，都是警訊，除了給予提醒與陪伴，也要適時求助醫療與心理專業人員。

親友關心怎麼開口，藍挹丰建議採用「三明治問法」，先適度稱讚「你最近辛苦了，我覺得你好勇敢、好盡責」；再關心「你最近會不會睡不好？胃口還好嗎？」最重要的則是要在最後提醒，「如果覺得有需要幫忙的地方，可以隨時告訴我們，我們可以陪伴你；吃好睡飽，才能讓你繼續在專業領域發揮專長」。

避免災難和工作壓力影響個人生活，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強提醒，把握「該休息時就要休息，才能有良好的體力支持工作」、「感到壓力時立刻找人說，獲得傾聽與支持，就能降低壓力」、「學習壓力放鬆技巧」與「團體事件分享與紓壓」等原則，才能繼續健康扮演好照顧者角色。

心理師 花蓮強震

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