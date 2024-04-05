緊急狀況如何應對？不要只倚賴科技產品 先確保你熟悉附近的緊急避難所

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熟悉你的避難所

所謂的避難所（safe house），就是任何一個能保護你、讓你安全的地點。你如果跟親友看「喪屍世界末日」電影時，有討論過該逃去哪，那你應該已經知道避難所是什麼。我在跟受護者前往任何地方前，會先找個在緊急情況時，或必須躲藏時可以使用的地點。你在危急狀況時，可以把以下地點當成避難所。

醫院

身為特勤局探員，在前往任何地點前，一定會先查明最近的醫院在哪。但找到附近的醫院還不夠，因為不是每家醫院都一樣，有些設備比較好，有些資源比較多，技術甚至實力都不盡相同。

我擔任先遣隊員時，一定會查明最近的一級創傷醫院在哪，因為這種等級的醫療團隊才有辦法處理槍傷和其他複雜傷勢。我非常看重這點，因為我保護的對象面對的威脅最多。一九八一年三月三十日，雷根總統在遇刺未遂遭到槍擊後，就是立刻被送往能處理一級創傷的喬治華盛頓大學醫院。

然而，光是知道哪家醫院評價最高、離你最近還不夠。我會開車前往當地，弄清楚怎樣進急診室，也走進去見見醫療人員，弄懂整座設施的配置。如果受護者需要立刻接受幫助，事先親訪就能讓我們省下寶貴時間。當你實際置身於緊急情況的時候，可沒時間釐清這一切。

此外，我們從不在原地等人來救，而你也不該這麼做。別等救援來到你面前。你如果能動，就該主動求救！發生大規模緊急狀況時，像是地震、暴風雨或恐怖攻擊，救難人員可能會疲於奔命，要過很長一段時間才能幫到你，而如果有誰受傷或重創，這個問題就會變得格外重要。

一般人的立即反應是撥打911、等救護車出現（按：在臺灣，緊急救難專線可撥打119或112）。雖然在某些情況，打電話叫救護車是最謹慎的標準程序，尤其如果不該移動傷患，或是沒有其他方式把傷患送去醫院，但這段等待時間會開始削減醫療人員所謂的「黃金救援時間」，而能否在這段時間裡獲得需要的醫療救治，會決定一個人的生死。

你如果叫救護車，就必須等它出現（考慮塞車問題），等急救人員穩定傷患的狀況（考慮資源有限的問題），然後等急救人員把傷患送去醫院（又是塞車問題）。如果傷患明顯處於緊急狀態，而且你有所需工具，你就該自行將傷患送醫。因為隨著時間經過，取決於傷勢的嚴重程度，傷患越晚送醫，情況會越糟。

警察局

除了醫院之外，我也一定會找出離受護者最近的警察局。我會事先開車經過或進去裡頭，親自跟警官打個照面。這點至關重要，因為在任何緊急情況下，離你最近的警察局就是很好的避難所。一般的警察局都自備發電機，而且充足的警力意味著充足的防禦。

無論昔日以先遣隊的身分，還是今日以平民的身分，我一定會查明離自己最近的警察局在哪。我會進去拜訪，自我介紹，並牢記前往警察局的路線。你在警察局時，還可以問問他們附近治安如何，有沒有什麼與你自身安全相關、可以分享的統計數字供參，或是可以參加的社區會議。

消防局

一般的消防局都蓋得很牢固，而且跟警察局一樣自備發電機。此外，消防員都接受過緊急救難訓練。

你也許會覺得總統才用得著這種防備知識，你並不需要，如果跑去消防局自我介紹，人家一定會把你當成瘋子。但這不是事實。事先知道你的住處、工作地點和旅行地點附近有哪些安全地帶，乃是明智之舉。無論發生什麼樣的緊急狀況，你都會希望身邊有警察和消防員，他們的使命就是助人，所以別因為害羞或不安而不採取重要的安全措施。進行這類「情報導向」的造訪，或許有朝一日就能挽救你或親友的性命。

會合處

所謂的會合處，就是在發生某種狀況後，能在這個地點跟你的親友會合。

根據特勤局的要求，如果發生緊急情況或天災而必須離開辦公室或無法接近辦公室時，我們會事先約好一個地點，在那裡會合並重整旗鼓。

我建議你約好跟家人在哪會合，還有在上班時間該怎麼辦。選擇一個對你和每個需要找到你的人來說都容易前往的地點，也許是幾條街外的某個鄰居家，或是你和孩子常去的某個親戚家，甚至是公園或附近一家咖啡店都可以。

熟悉路線

還有一點很重要，就是牢牢記住前往避難所的路線。

發生緊急情況時，手機很可能無法使用，所以你不該倚賴科技產品帶路，最好還是倚賴自己的知識和經驗。

請花些時間造訪以上地點，把前往當地的路線牢記在心，並知道這些避難所和你最常去的幾個地方之間的相對路線，例如你的住家、工作地點和學校。如此一來，如果發生了緊急情況，你就不需要臨時傷腦筋，而是可以立刻動身前往。如果你在事發時產生了F3（Fight, Flight or Freeze）反應，就會更難構思計畫、開車或釐清方向。

身為特勤局成員，我們明白自己需要為那些可能性做好準備，就算我們本身就是訓練有素的探員。我們將開車路線牢記於心，這樣才能直覺地做出反應，把其他腦力拿來處理眼前的局勢。

圖為《真正無懼的身心防彈術：美國特勤局專家帶你提升心理素質，面對各種挑戰》書封，方智出版社提供

面對緊急情況時，你不該倚賴Google地圖、導航或其他類似裝置。事實上，我在身為探員時，就算在世界各地跑，也不許使用這類工具。在高度緊張的狀況下，想前往從沒去過的地點不僅困難，而且取決於災難或危急的嚴重程度，你的手機或導航設備可能根本收不到訊號。

發生自然災害時，手機是出了名的不可靠，原因很簡單，因為到時候會有太多人同時使用，結果可能無法上網，沒辦法打電話。這個狀況在九一一事件就發生過，基地臺完全處於離線狀態，根本沒人打得了電話。就算你擁有某種能用的裝置，在你尋找地址、搜尋路線時花費的每一秒，其實都是在浪費寶貴時間。別讓自己處於那種窘境。事先計畫並牢記路線，因為在沒人能來救你時，你必須主動求援。

（本文出自《真正無懼的身心防彈術：美國特勤局專家帶你提升心理素質，面對各種挑戰》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）