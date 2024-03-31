全都是心理迴避！自覺面對威脅時 你會陷入「戰、逃、僵」哪種反應？

化焦慮為力量：轉換觀點、接近、校準

想像你在深夜收到一封電子郵件，寄件者是與你有過許多衝突的某人，比如上司、親人、父母、密友，或是孩子。當看見電子郵件主旨寫著「我們需要談一談，這很緊急」時，你的焦慮立刻升高，這時可能會採取下列三種方式其中之一。有些人感知到不適時很可能會衝動反應（也就是戰）。當你用衝動反應來迴避時，會不惜一切代價排除潛在威脅，這其實是你的焦慮。所以，如何透過反應性迴避（reactive avoidance）降低焦慮呢？你可能會不假思索地迅速寫好並送出一封輕率的回信。當你按下傳送時，就覺得好多了（至少我是如此！），但是第二天早上往往會很後悔，因為你很可能說了非自己本意的話，或者你確實是那個意思，但用了很沒禮貌或不恰當的方式表達。

或者，你可能陷入退卻（也就是逃）的迴避形式中。當你退卻迴避，會設法遠離潛在威脅。在這種情況下，你可能根本不會打開那封電子郵件。你放下手機，打開電視分散注意力，在電視前放空讓自己覺得好多了。可惜衝突沒有長腳，第二天早上它還是在那裡，這可能會導致更嚴重的焦慮。

最後，有些人面對潛在威脅會不作為（也就是僵）。如果你不作為，最終會被潛在威脅困在原地。你發現自己陷入困境，不知道該怎麼辦，也許只是盯著手機瞧，卻沒有採取任何行動。僵的生理反應，與戰或逃略有不同，但這樣的迴避形式確實暫時會有幫助。

不論你偏好哪種迴避形式，這三種反應（衝動反應、退卻、不作為）的運作全都是心理迴避，因為它們是對自覺威脅所產生的反應，讓你暫時感覺好過些，卻會帶來負面的長期後果。

重要的是，別忘了這些迴避形式未成定局，你對自覺威脅的應對方式可能會依照具體情況而有所不同。比方說，我在工作上傾向於採用反應性迴避，但遇上人際衝突則是退卻迴避。全職媽媽露西亞對丈夫生氣時，常常會退卻，可是對象換成她的孩子，就變成衝動反應。重點不在於用什麼方式迴避，而是迴避會讓你陷入困境。

但迴避不一定總是勝出。另外還有一條勇敢之路，你可以在此學習將焦慮化為力量。你會在本書PART 2對退卻這種迴避形式有更多了解，它往往發生在我們陷入思考困境時。你會學到如何轉換觀點（shift），幫助你跳脫非黑即白的思維，進而克服思考造成的迴避。本書PART 3會討論用衝動反應來迴避。你會學到如何接近（approach）不適，克服這種類型的迴避。方法是為自己擬定計畫，正面迎戰你的迴避，進而改變自己的行為。最後，你會在PART 4了解以不作為來迴避，比如待在你知道行不通的戀情中，或者繼續從事你不喜歡的工作。你會學到如何讓自己的行動與對你最要緊的事物（你的價值觀）校準（align），如此才能克服這類迴避。

圖為《大膽行動：哈佛心理學教授破解負能量，改變人生三步驟》書封。先覺出版社提供

雖然本書是按順序寫作，但是這三種不同的大膽行動無須按特定順序執行。該用哪一招，取決於你陷入哪種困境（比如轉換觀點對退卻尤其管用，接近則是我克服反應性迴避的首選），但是當你變得更勇敢之後，可能會發現自己在同一天以不同方式讓三種方法輪番上陣。這些章節不僅會告訴你迴避如何讓人陷入困境，也會說明每一類迴避背後的科學原理，並指出通往勇敢的道路。

（本文出自《大膽行動：哈佛心理學教授破解負能量，改變人生三步驟》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）