成功是堅持走完自己的路

時光倒回到大四那年，當時我還沒有決定要當心理師，只知道從一路的升學體制上來，我早已厭倦讀書跟考試，完全不想繼續升學。但是面對即將面臨找工作的壓力，當時的我非常徬徨，於是我和好幾個系上的教授約談，告訴他們我的茫然跟困惑，當時的我期待他們給我一個完美的選擇或是答案，我就好好照著走就好了。

談了一輪後，我發現我並沒有得到我想要的答案，反而更加困惑、無助，因為每個老師的意見都不一樣，讓我更是無所適從。於是，我索性不再問了，繼續帶著茫然不安的心過著每一天。

還記得當時我修了一堂課，叫作「心理衛生」。至今我都非常感謝那位老師，在我的生命種重下了某個種子，促使我未來的某一天選擇踏上心理師的這條路。（之後也受到一位心理師的鼓勵，我才真的決定踏上心理師這條不歸路，但那又是另一個故事了XD）

那位老師曾有個作業，形式有點像是交換日記，每個人準備一本自己喜歡的筆記本，針對每一個章節看完後寫下針對該內容的心得與體悟，然後交給老師。而老師是真的都會非常用心的回應，對那時的我來說，就像是會收到「解憂雜貨店」爺爺的回信一樣，每次都很認真的寫出自己對於生活生命的困惑，然後每次都好期待收到老師的回應。

當然，我也有提到自己對於生涯的茫然，以及對於諮商師這條路的擔心與不自信。記得那時看到老師簡短的一句：「妳可以成為一個好的諮商師。相信，去做！」我當下熱淚盈眶，那份感動是：自己的能力有被看見與肯定！當然，後來我還是沒有馬上去考心理師，而是透過其他的方式持續探索那份茫然。我常跟個案開玩笑：我也曾經非常不務正業XD個案通常聽到我的經驗，都會覺得比較放心，那種原來不是只有自己還被遺落下來的感覺。

印象深刻的是那堂課的最後一節，老師準備了一大筒的雷根糖（jelly beans），用湯匙舀一把分給每個人，每個人拿到的顏色都不一樣。另外，她也準備每個人一張小紙條，要我們寫下：「對你來說，成功的定義是什麼？」然後，每個人把寫好的紙條投進紙箱裡，最後她一個個走近我們，請我們從裡面抽出一張來，並跟大家分享自己的紙條。

老師說：「我們的人生就像分豆子，每個人拿到的顏色口味都不一樣，可能有些不是我們想要的，可能有些我們想要的卻在別人手中讓我們很羨慕，我們也不可能拿到所有顏色的豆子。但是我們如何學會去接受珍惜自己手上擁有的？......」

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事隔多年，重新回顧還是覺得感動。開始工作後，時常因為忙碌，而常常選擇先去處理緊急的事，而重要的事卻不斷往後延。最近的我，也在思考什麼對我來說是最重要的。我也還在努力中，期許自己能慢慢練習將工作和生活變成表達跟體現內心最深層價值觀的場域。

如今，我也希望成為那個可以在別人生涯感到茫然時，看見他內在的亮點的人。就像當時我的老師對我做的一樣，我只是把這份感動分享出去。

圖為多年前我在課堂上抽到的紙條，至今都還保留著，跟著我搬過無數次的家。圖／看見心理-陳靖妃心理師

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