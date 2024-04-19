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雨炸7縣市 通勤大塞車 北車積水

聯合報／ 記者周湘芸邱瑞杰葉德正游明煌／連線報導
鋒面昨抵台灣，雙北昨一早大雷雨，通勤通學民眾大受影響。記者曾學仁／攝影
鋒面昨抵台灣，雙北昨一早大雷雨，通勤通學民眾大受影響。記者曾學仁／攝影

受鋒面影響，昨天清晨北北基桃等7縣市都出現短延時強降雨，雙北近1小時的雷雨更造成多處積淹水，通勤通學民眾大受影響。中央氣象署表示，昨天清晨北北基降下約50至70毫米時雨量，今天水氣仍偏多，各地有局部雨，下周前都還會有短延時強降雨機會。

昨天包括基隆北海岸、台北、新北、桃園、新竹縣市、宜蘭都在大雨特報範圍內，適逢民眾上班通勤時間，不少人交通受影響，除有大塞車、捷運人潮爆滿等狀況，台北車站更出現約10公分高積淹水。台鐵4708車次、4811車次於十分至菁桐間因雨勢一度停駛，大華至十分間也有落石掉落，預計今天上午6時前完成鋼軌柵欄加固路線，恢復正常行車。

新北汐止區中華街昨疑因建案施工導致淹水，區公所緊急調派抽水機排水。圖／汐止區公所提供
新北汐止區中華街昨疑因建案施工導致淹水，區公所緊急調派抽水機排水。圖／汐止區公所提供

氣象署指出，昨晨大雷雨範圍主要在苗栗以北，北北基甚至有50至70毫米時雨量；下半天鋒面往南移，持續影響台中以北及宜蘭，時雨量也有30至40毫米。

氣象署預報員葉致均表示，今天各地仍有局部短暫雨，山區配合午後熱力作用雨勢較大。下周二、三另一波鋒面影響，各地持續降雨，尤其西半部、東北部及東半部都有局部短暫陣雨。

昨晨5時多，北北基很多民眾被雷雨吵醒，雨勢又大又猛；約6時雨勢大到像用倒的，不少路段開始積水。

台北車站連接機場捷運的聯通道因排水不及造成淹水，捷運公司派人拉起警戒線，並持續排水、清掃。記者許正宏／攝影
台北車站連接機場捷運的聯通道因排水不及造成淹水，捷運公司派人拉起警戒線，並持續排水、清掃。記者許正宏／攝影

雙北市的災變中心三級開設，台鐵平溪線在新北市三貂嶺路段因邊坡落石，山坡上方還有巨大岩石可能崩落，9時過後停駛。台鐵冒雨搶修，復駛時間未定，瑞芳至菁桐間以公路客運接駁。台鐵瑞芳站長呂建輝說，地震後地質鬆動加上下大雨造成落石，已通知工務段搶修，預計今天恢復通行。

新北市長侯友宜昨坐鎮災害應變中心表示，汐止雨量最大，2小時降雨逾120毫米，崇德國小附近因2處工地施工造成淹水，公所派員到場抽水。據了解是中央標檢局的公有建築及住都中心社宅「崇德好室」興建工程。

網友把「崇德好室」附近路段淹水照片上傳臉書提醒人車注意，以中華街淹水最嚴重，路旁停放的機車幾乎「滅頂」，8輛車受災。立委廖先翔下午會勘，發現水患成因除雨量大，兩側工地也有責任。除要求包商提出改善方案，也會賠償車主。

負責興建「崇德好室」的國家住都中心回應，該路原排水設施不足，平時藉由工區臨時滯洪池排放雨水，昨因抽水機量能抽排不及，已責成廠商施工期調整應變措施，增基地備用馬達及增加滯洪量，避免道路積水。

大雷雨 淹水

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