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小孩被阿伯搶去報扶養！媽媽冷回「1句話」惹怒人妻：氣到原地往生

聯合新聞網／ 綜合報導
報稅示意圖，非文中當事人。（本報資料照片）
報稅示意圖，非文中當事人。（本報資料照片）

又到了5月報稅季節，家家戶戶都在忙著申報。有一名女網友表示，自己有2個小孩，職業是自營工作者，有在兼職Foodpanda 外送，最近報稅時才發現小孩被伯父報走，媽媽認為她扣不到，就直接給他們報，女網友直呼「氣到原地往生不想多說一句話」。

女網友在「Dcard」發文指出，自己單親育有一子，和現任丈夫育有一子，為自營工作者，偶爾兼職Foodpanda 外送，有所得但是不多。最近用網路報稅完成，兩個小孩的也都處理好了。

結果原po媽媽事後才跟她說，小孩已經被伯父報走，原po認為就算自己賺不多扣不到錢也是自己的事，媽媽卻無所謂的回應「我想說妳扣不到，就給他們報啊」，讓原po直呼「氣到原地往生不想跟她多講一句話」，媽媽最後還無關緊要補一句「後年妳們房子蓋好戶口遷出去了，他就沒辦法報了」。

原po氣炸之餘也想問網友，「最主要是想問說，我伯父已經報了 我昨天用手機報也有報我兒子，這樣會有什麼問題嗎？還是說我扣不到稅，所以就不用理？」

不少人見文也紛紛回應，「因為是妳的小孩而且妳也有收入，國稅局會認定是妳在撫養，駁回阿伯的申請」、「依照扶養順序，妳報的才有效，妳親戚的會被駁回，會被要求補稅」、「報扶養要有扶養事實阿，一堆人隨便亂報只是沒被查到而已，嚴格認定也算是逃漏稅的一種」。

也很多人覺得阿伯行為很誇張，「太奇怪了吧不是自己小孩也在報，要不要臉啊」、「覺得至少要事先告知吧」，也有人疑問「正常不是都要簽切結書才可以報的嗎？阿伯是不是想太多了」，原po則解釋他已經報5、6年了，戶口也在一起，最後已經去請阿伯把小孩子的撤掉了。

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