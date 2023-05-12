報稅季…大家搶「扶養父母」至大傷和氣！ 律師提供5方法：節稅最多者去報

有父母親可以扶養，很幸福，還可以抵稅！

五月報稅季到了，有位人妻分享一直以來都是自己侍奉公婆，每年報稅也都是她與丈夫申報扶養。不料去年小叔夫妻二人卻「捷足先登」，公婆體諒小叔在外租屋而且收入不多，所以答應讓他們申報，導致人妻一家需要補稅，今年人妻決定先搶先贏…。

每年在5月報所得稅時，偶有兄弟姐妹為了父母由何人申報扶養而爭執不休，大家都想節自己的稅，卻因此傷了和氣，我有幾點想法跟大家分享：

1.父母還在才可以申報扶養扣抵，所以要珍惜父母還在。

2.實際扶養父母的人才能申報抵稅。

從法律來說，父母不是抵稅的工具，如果所有小孩都申報扶養父母，有所爭執，國稅局可以認定由實際扶養父母的人抵稅。

3. 最公平、孝順的做法：不論誰報稅，將所有節稅額（或退稅）給予父母

簡單來說，就是誰也不佔便宜，通通把節稅額（或退稅）直接回饋給父母盡孝，家中的兄弟姊妹之間就不會有矛盾了，而且父母也很高興能夠收到額外的禮物。

4.輪流申報、談好規則

如果覺得上述做法實在是談不攏，那彼此也可以談好規則，例如：兄弟二人輪流申報。去年是弟弟一家申報扶養，那今年就換哥哥來申報。

5.以「家族」整體利益出發，兄弟相愛

由節稅最多的人去申報，節稅獲益補貼弟弟需多繳的稅，造成雙贏的局面！

例如：哥哥申報父母扶養可以節3萬的稅，弟弟申報只能節1萬的稅，那就讓哥哥去申報。然後補貼弟弟1萬塊，而哥哥還能節下2萬元，對彼此都是好事！

不論選擇何種方式，其實，有父母親可以扶養，很幸福。

祝天下母親，母親節快樂！

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