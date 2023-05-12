快訊

汐止火車站前麥當勞將熄燈 民眾驚訝：汐止人的回憶

MSCI全球標準指數成分股 新增緯創與創意

郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框！2人微笑握手合體稱「被媽祖保佑」

報稅季…大家搶「扶養父母」至大傷和氣！ 律師提供5方法：節稅最多者去報

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

有父母親可以扶養，很幸福，還可以抵稅！

五月報稅季到了，有位人妻分享一直以來都是自己侍奉公婆，每年報稅也都是她與丈夫申報扶養。不料去年小叔夫妻二人卻「捷足先登」，公婆體諒小叔在外租屋而且收入不多，所以答應讓他們申報，導致人妻一家需要補稅，今年人妻決定先搶先贏…。

每年在5月報所得稅時，偶有兄弟姐妹為了父母由何人申報扶養而爭執不休，大家都想節自己的稅，卻因此傷了和氣，我有幾點想法跟大家分享：

1.父母還在才可以申報扶養扣抵，所以要珍惜父母還在。

2.實際扶養父母的人才能申報抵稅。

從法律來說，父母不是抵稅的工具，如果所有小孩都申報扶養父母，有所爭執，國稅局可以認定由實際扶養父母的人抵稅。

3. 最公平、孝順的做法：不論誰報稅，將所有節稅額（或退稅）給予父母

簡單來說，就是誰也不佔便宜，通通把節稅額（或退稅）直接回饋給父母盡孝，家中的兄弟姊妹之間就不會有矛盾了，而且父母也很高興能夠收到額外的禮物。

4.輪流申報、談好規則

如果覺得上述做法實在是談不攏，那彼此也可以談好規則，例如：兄弟二人輪流申報。去年是弟弟一家申報扶養，那今年就換哥哥來申報。

5.以「家族」整體利益出發，兄弟相愛

由節稅最多的人去申報，節稅獲益補貼弟弟需多繳的稅，造成雙贏的局面！

例如：哥哥申報父母扶養可以節3萬的稅，弟弟申報只能節1萬的稅，那就讓哥哥去申報。然後補貼弟弟1萬塊，而哥哥還能節下2萬元，對彼此都是好事！

不論選擇何種方式，其實，有父母親可以扶養，很幸福。

祝天下母親，母親節快樂！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

扶養父母 報稅 所得稅 母親節

延伸閱讀

2023年合法節稅方法曝光！ 夫妻善用「收入級距」達到最佳化稅率

新光金（2888）成唯一虧損金控公司 網轟「只會爭產」：整批人都該換掉

遺產「特留分」使不孝子也一定能分到？真實案例：即便獨子照樣一毛都拿不到

鴻海（2317）首季獲利暴跌 網一片悲觀！預言股價恐守不住100

相關新聞

報稅季…大家搶「扶養父母」至大傷和氣！ 律師提供5方法：節稅最多者去報

每年在5月報所得稅時，偶有兄弟姐妹為了父母由何人申報扶養而爭執不休，大家都想節自己的稅，卻因此傷了和氣，我有幾點想法跟大家分享...

2023年合法節稅方法曝光！ 夫妻善用「收入級距」達到最佳化稅率

2023年5月繳納的是「2022所得稅所」所以基本上，去年的往事已定，當下能改變的事情很少。

報稅季到來 留意關係企業交易申報、移轉訂價查核實務

正值營利事業申報季節，達一定門檻的企業依法令規定需申報關係企業交易，以及備妥移轉訂價三層文據，安永今（11）日提醒，營利...

報稅期間資安防護 財政部七招因應

5月報稅季期間，外界更加關注資安議題。財政部財政資訊中心今（11）日表示，有七招因應，包含系統弱點掃描、檔案加密、紅隊演...

健保、國民年金都他在繳 弟偷報扶養「搶免稅額」嗆一句話引網怒

一年一度報稅季又來臨，卻爆發嚴重家庭衝突！一名網友在報稅時發現，爸媽被弟弟偷偷申報扶養，弟弟表示因為今年要繳很多稅，還嗆哥哥說…

報稅旺季到！存股族用這2招聰明報稅

繳稅季到，龐大存股族如何聰明報稅，永豐金證券提出兩大妙招，第一、運用8.5%「股利收入抵減稅額」節稅；第二、善用庫存股票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦