店員也搶購！全聯「8元美食」掀熱議 網曝美味秘訣：超好吃

全聯商品琳瑯滿目，受到不少民眾喜愛。近日，全聯一款「奶油餐包」掀起民眾搶購，上架2個月便廣受好評，許多網友也紛紛在臉書社團內分享試吃心得。

日前，有不少民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」指出，全聯2月開賣的「原味奶油餐包」非常好吃，自己才剛買回家，就立刻和小孩吃掉3個，該商品奶油香氣十足，口感柔軟又綿密，「配咖啡應該超合，真後悔沒再買一個當明天早餐」。

據了解，「原味奶油餐包」為全聯阪急麵包於今年2月推出的新品，一組6小塊售價49元，平均每塊8元。另外，該麵包為「沒有內餡」的餐包，麵包體口感柔軟蓬鬆，加上奶香十足的19號奶油，讓民眾光聞味道就忍不住食指大動。

「原味奶油餐包」為全聯阪急麵包於今年2月推出的新品，一組6小塊售價49元，平均每塊8元。圖／擷自「全聯官網」

貼文一出，掀起許多網友討論，「我家這邊的全聯是直接擺放在各收銀台，你看多暢銷」、「全聯店員路過，看客人狂買也被燒到，上班先拿2組自己結帳帶回家吃，真的超驚豔」、「這款麵包真的超好吃，我都已經愛上它，每次去全聯一定必買」、「我女兒小鳥胃，吃到後說超好吃，一直狂吃」。

還有不少內行人分享美味秘訣，「微波15秒更好吃」、「稍微烤一下，解油膩，但小心頂烤焦」、「我家的吃法是把餐包表面噴水，用烤箱約120度加熱烤10分鐘後，讓餐包表面微酥及底部（最油的部份）也變酥不油膩」、「好吃～用氣炸鍋微烤一下更好吃」。