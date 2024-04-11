超商哪款飯糰最好吃？ 網狂推2口味：很常搶不到

現代人生活步調快速，因此各大超商賣的飯糰成為不少人果腹的好選擇。日前，有網友在Dcard透露，平常若想不到吃什麼時，就會到超商買飯糰填飽肚子，因此飯糰對他而言十分重要，並好奇提問「大家覺得最好吃的是哪款呢？」

原PO表示，他因為經常感到肚子餓，平時想不到要吃什麼的時候，自己就會到超商買飯糰填飽肚子，「所以吃到好吃的飯糰，對我來說非常重要」。他指出，自己較喜歡買經典款的飯糰，如肉鬆、鮪魚等，此外溏心蛋、雞肉飯飯糰也非常好吃，但備受好評的麻油雞飯糰，卻不受原PO青睞。

原PO透露，自己心中最頂的是「肉鬆飯糰」，並好奇網友最喜歡何種飯糰口味，於是發文提問「大家覺得最好吃的是哪款呢？」貼文一出，許多網友分享心中的最愛，「日式胡麻雞絲，目前的最愛」、「溏心蛋飯糰真的推，很容易被忽略但好好吃」、「雞汁吧，便宜又大碗，上夜班都去撿65折當乞丐超人」、「絕對是麻油雞飯糰，忙的時候不知道吃什麼，選它就對了」。

其中最多人點名肉鬆、鮪魚口味，「鮪魚最頂！但最近發現全家椒麻肉鬆口味超好吃」、「鮪魚+1」、「我家對面的7-11肉鬆都要用搶的，很常搶不到，結果上次看到別間店的肉鬆御飯糰被放到變i珍食突然很生氣，怎麼可以有人不買肉鬆御飯糰？」、「肉鬆超讚」。

還有不少人敲碗已下架的品項回歸，「以前最愛桃木燻雞，現在沒了」、「怎麼可以沒有哇沙米鮭魚，雖然已經沒了」、「黑胡椒雞蓉是我幼稚園至小二的產品了吧」、「有人有吃過炙燒明太子鮭魚嗎？我真的超愛，之前通勤上課早餐都會吃，自從它不見後就再也沒吃過御飯糰了」。