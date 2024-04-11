全聯這水果「1粒10元」讓她好心動！ 網揭超俗原因：夏季生長快

全聯有販賣各式各樣的生鮮，是許多民眾採買的好地方。一名網友在「我愛全聯-好物老實說」分享，自己近期在全聯發現1款水果正在特價，開心直呼「終於便宜了」，吸引許多網友關注。

原PO表示，她最近到全聯採購時，在生鮮蔬果區看見「珍珠芭樂」正在特價中，每粒售價10元，便開心地買了3顆帶回家，口感還不錯，興奮直呼「芭樂終於便宜了」。

網友發現，全聯的「珍珠芭樂」每粒售價10元。圖／擷自「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出，不少買過全聯芭樂的網友分享口感，「昨天有買，有脆、甜度普通」、「昨天有買一顆來吃看看，還不錯吃」、「我加梅子粉還不錯」、「昨天買了不好吃」、「不好吃，但可以用來煲湯」。

還有網友發現各分店的商品售價不一，「我昨天買4顆還要69元」、「為何我家這全聯賣一顆15元？」、「哇！便宜誒，我前幾天看，1顆還要25元」、「我們這分店今天標1粒25元」。

另外，有內行人指出，「（芭樂）夏季生長快所以較秋冬便宜，但秋冬的比較好吃」、「要選有點霧霧的綠會比較好吃，甜又脆」、「清明過後芭樂就不好吃了，因為變熱，籽比果肉多，價格也便宜下來了」。