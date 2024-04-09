快訊

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

他為照顧雙親果斷離職…哥嫂爭千萬財產 強逼父親寫遺囑還公證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多優格如何保存？她1招變冰淇淋 內行人曝：多次攪拌口感更綿密

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享1招，將吃不完的優格變成冰淇淋。優格示意圖。圖／ingimage
一名女網友分享1招，將吃不完的優格變成冰淇淋。優格示意圖。圖／ingimage

天氣逐漸轉熱，適合吃冰的季節即將到來。一名女網友近日分享，將好市多大份量「希臘優格」做成冰淇淋的方法，不僅創新好吃，更能解決囤貨過多吃不完的問題。

原PO在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日在好市多買了許多希臘優格，結帳時一位妹妹問她一次買大量優格怎麼保存，很怕保存期限到了還吃不完，她便跟對方分享秘訣——「把優格當冰淇淋替代品」，回家把自己熬的果醬跟優格拌一拌、分裝成小包裝冰到冷凍庫，想吃的時候拿出來就變冰淇淋。

原PO補充，若想吃一般優格就放冷藏保存，吃不完或想換個口感，就可以將優格放進冷凍庫，拿出來當冰淇淋吃，「口感沒有冰淇淋那麼綿密絲滑，但不會像堅硬的冰塊，也不會像剉冰一樣沙沙的，對我來說這個口感能接受了」。

貼文引發熱烈討論，許多網友也大讚這種吃法，「後來都自己做，一公升不用100元，賺爛」、「一個小時攪拌一次，兩三次之後，口感會比較綿密」、「我也是這麽做耶，好吃」、「加新鮮百香果、一點點蜂蜜也很不錯」，還有人推薦其他吃法，「也可以不要先拌果醬，就先分小盒裝，要吃的時候從冷凍拿出，再加想加的水果或蜂蜜，室溫五分鐘口感像霜淇淋」。

冰淇淋 好市多

延伸閱讀

為何公職新人想離職？網曝3原因揭實情：加班睡辦公室 隔天照上

住國外才發現好多東西買不到 日女回老家狂掃貨「超過100公斤」

背房貸40年壓力大？過來人曝「租房更慘」：心裡踏實很多

高鐵哪站該拆？這站連當地人都不去 台北三站也被嫌：剛提速就要煞

相關新聞

好市多優格如何保存？她1招變冰淇淋 內行人曝：多次攪拌口感更綿密

天氣逐漸轉熱，適合吃冰的季節即將到來。一名女網友近日分享，將好市多大份量「希臘優格」做成冰淇淋的方法，不僅創新好吃，更能解決囤貨過多吃不完的問題。

敏感肌福音！好市多一老牌護膚品更便宜了 網讚：全身狂抹不心疼

每到換季時期，敏感肌人士最怕肌膚因天氣變化而出問題，除了做好清潔外，護膚品的選擇也十分重要。近日一位網友分享，美式賣場好市多一款老牌護膚品正舉辦優惠活動，並提供該產品黃、白兩款包裝的差異及使用心得，大讚其滋潤程度高、物超所值…

她逛好市多驚見「1幕」嚇傻 一票人爆共鳴：有夠沒品

美式賣場好市多販售商品多元，價格優惠，受到不少台灣民眾的喜愛。不過，一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，近日她在賣場購物時，竟看見架上的巧克力被偷走好幾塊。貼文一曝光，瞬間引起網友熱議。

好市多「1熱門神物」首次特價！ 會員嗨翻：衝一波開吃

全台掀起一陣「酸菜魚」熱潮，而美式賣場好市多販售的酸菜魚鍋底，也獲得許多民眾好評。日前，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，自己在逛賣場時，驚喜發現酸菜魚正在特價，開心直呼「是首次優惠」。

不是珍奶！陸網驚呼「1款飲品」來台必喝 內行大讚：飲料天花板

台灣有許多美食，光是超商就有琳瑯滿目的商品，觀光客來也會好好地逛上一番。有網友在PTT指出，最近看到小紅書，發現中國網友都稱台灣為「奶茶王國」，讓他很好奇台灣的奶茶真的有這麼強嗎？引起網友熱議。

1餅乾出椒鹽口味！她「連嗑2包」超涮嘴 老饕狂回購：口感不錯

很多人的生活中少不了零食，不管是和好友聊天還是看電視，都可以輕鬆吃完一整包餅乾。近日，有女網友在「我愛全聯-好物老實說」分享1款餅乾，發文大讚該商品十分涮嘴，讓她忍不住連吃2包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。