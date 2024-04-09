好市多優格如何保存？她1招變冰淇淋 內行人曝：多次攪拌口感更綿密

天氣逐漸轉熱，適合吃冰的季節即將到來。一名女網友近日分享，將好市多大份量「希臘優格」做成冰淇淋的方法，不僅創新好吃，更能解決囤貨過多吃不完的問題。

原PO在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日在好市多買了許多希臘優格，結帳時一位妹妹問她一次買大量優格怎麼保存，很怕保存期限到了還吃不完，她便跟對方分享秘訣——「把優格當冰淇淋替代品」，回家把自己熬的果醬跟優格拌一拌、分裝成小包裝冰到冷凍庫，想吃的時候拿出來就變冰淇淋。

原PO補充，若想吃一般優格就放冷藏保存，吃不完或想換個口感，就可以將優格放進冷凍庫，拿出來當冰淇淋吃，「口感沒有冰淇淋那麼綿密絲滑，但不會像堅硬的冰塊，也不會像剉冰一樣沙沙的，對我來說這個口感能接受了」。

貼文引發熱烈討論，許多網友也大讚這種吃法，「後來都自己做，一公升不用100元，賺爛」、「一個小時攪拌一次，兩三次之後，口感會比較綿密」、「我也是這麽做耶，好吃」、「加新鮮百香果、一點點蜂蜜也很不錯」，還有人推薦其他吃法，「也可以不要先拌果醬，就先分小盒裝，要吃的時候從冷凍拿出，再加想加的水果或蜂蜜，室溫五分鐘口感像霜淇淋」。