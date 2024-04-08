快訊

王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例「上吐下瀉」就醫

花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

好市多「1熱門神物」首次特價！ 會員嗨翻：衝一波開吃

聯合新聞網／ 綜合報導
全台掀起一陣「酸菜魚」熱潮，而美式賣場好市多販售的酸菜魚鍋底，也獲得許多民眾好評。聯合報系資料照／記者李福忠攝影
全台掀起一陣「酸菜魚」熱潮，而美式賣場好市多販售的酸菜魚鍋底，也獲得許多民眾好評。聯合報系資料照／記者李福忠攝影

全台掀起一陣「酸菜魚」熱潮，而美式賣場好市多販售的酸菜魚鍋底，也獲得許多民眾好評。日前，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，自己在逛賣場時，驚喜發現酸菜魚正在特價，開心直呼「是首次優惠」。

原PO表示，好市多酸菜魚自上架以來，廣受大家好評，近日他在逛賣場時，意外發現該產品正推出優惠，原本一公斤419元，現在每公斤便宜80元，活動到4月14日或數量售完為止。

原PO指出，這是該產品首次特價，興奮分享「還沒有吃過的朋友，可以趁這一波買來試試看」。消息一出，引起不少網友討論，「感謝分享」、「魚肉煮之前先用胡椒、米酒、蛋白、太白粉抓一抓再煮，吃起來比較不乾」、「每間都有嗎？」、「吃啦，哪次不吃」；但也人認為該產品味道太鹹。

先前在同一社團內也有網友發文大讚，該產品不僅川味的麻有帶出來，烏鱧魚片很嫩、份量也十分充足，裡面還有附大白菜、豆腐、鴻喜菇等配料，一盒約1.4公斤，開心坦言「誠意滿滿，很可以誒！」

「好市多酸菜魚」原本一公斤419元，現在每公斤便宜80元，活動到4月14日或數量售完為止。消息一出，引起不少網友討論。圖／擷自「好市多」官網
「好市多酸菜魚」原本一公斤419元，現在每公斤便宜80元，活動到4月14日或數量售完為止。消息一出，引起不少網友討論。圖／擷自「好市多」官網

Costco 好市多 酸菜魚

延伸閱讀

歐洲妹子好吃驚！住日本「好多東西沒看過」 最佩服一項特質

家庭煮婦都懂！她貼兩張餐桌對比照 指「他不在」小孩最開心

妻做菜變難吃、幫忙抱嬰兒還被嫌…人夫怨生子後生活全變了調

1餅乾出椒鹽口味！她「連嗑2包」超涮嘴 老饕狂回購：口感不錯

相關新聞

好市多「1熱門神物」首次特價！ 會員嗨翻：衝一波開吃

全台掀起一陣「酸菜魚」熱潮，而美式賣場好市多販售的酸菜魚鍋底，也獲得許多民眾好評。日前，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，自己在逛賣場時，驚喜發現酸菜魚正在特價，開心直呼「是首次優惠」。

不是珍奶！陸網驚呼「1款飲品」來台必喝 內行大讚：飲料天花板

台灣有許多美食，光是超商就有琳瑯滿目的商品，觀光客來也會好好地逛上一番。有網友在PTT指出，最近看到小紅書，發現中國網友都稱台灣為「奶茶王國」，讓他很好奇台灣的奶茶真的有這麼強嗎？引起網友熱議。

1餅乾出椒鹽口味！她「連嗑2包」超涮嘴 老饕狂回購：口感不錯

很多人的生活中少不了零食，不管是和好友聊天還是看電視，都可以輕鬆吃完一整包餅乾。近日，有女網友在「我愛全聯-好物老實說」分享1款餅乾，發文大讚該商品十分涮嘴，讓她忍不住連吃2包。

他大推「好市多咖啡球」三秒速成冰拿鐵 網曝：適合螞蟻人

時序已經逐漸進入夏季，天氣也越來越熱，有網友推薦美式賣場好市多「咖啡球」，只要三秒就速成一杯冰拿鐵，好喝到讓他回購第二次。有人大讚「加鮮奶很好喝」，不過也有人認為該款商品太甜，只適合螞蟻人。

好市多這款即溶咖啡「平均一杯不到9元」 會員大推：厚厚奶香贏超商

許多人早起習慣來杯咖啡，近日有好市多會員分享新款即溶咖啡，不只厚厚奶香更勝超商，重點是平均一杯不到9元。貼文曝光後，也引起底下網友熱烈回響。

便宜量多！全聯「清明限定」美食來了 婆媽敲碗：錯過再等一年

清明節連假，一名女網友發現全聯推出「春捲皮」，她並直呼：「下個月開賣粽葉，應該也不會覺得太奇怪！」想不到貼文曝光後，有留言就表示，這款春捲皮其實不是新品，但它真的只有在清明節前後才有賣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。