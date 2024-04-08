好市多「1熱門神物」首次特價！ 會員嗨翻：衝一波開吃

全台掀起一陣「酸菜魚」熱潮，而美式賣場好市多販售的酸菜魚鍋底，也獲得許多民眾好評。日前，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，自己在逛賣場時，驚喜發現酸菜魚正在特價，開心直呼「是首次優惠」。

原PO表示，好市多酸菜魚自上架以來，廣受大家好評，近日他在逛賣場時，意外發現該產品正推出優惠，原本一公斤419元，現在每公斤便宜80元，活動到4月14日或數量售完為止。

原PO指出，這是該產品首次特價，興奮分享「還沒有吃過的朋友，可以趁這一波買來試試看」。消息一出，引起不少網友討論，「感謝分享」、「魚肉煮之前先用胡椒、米酒、蛋白、太白粉抓一抓再煮，吃起來比較不乾」、「每間都有嗎？」、「吃啦，哪次不吃」；但也人認為該產品味道太鹹。

先前在同一社團內也有網友發文大讚，該產品不僅川味的麻有帶出來，烏鱧魚片很嫩、份量也十分充足，裡面還有附大白菜、豆腐、鴻喜菇等配料，一盒約1.4公斤，開心坦言「誠意滿滿，很可以誒！」