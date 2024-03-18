快訊

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 與南科、竹科鏈成半導體重要基地

全民為何瘋ETF？00939、00940掀ETF之亂 金管會黃天牧QA一次釋疑

大谷翔平婚事保密超嚴！橄欖球選手大舅子都不知妹妹嫁給他

吃得到15種口味！她激推好市多這款鐵盒餅乾 會員嗨：狂掃4盒

聯合新聞網／ 綜合報導

美式賣場好市多有著豐富、多元的產品，每每總能吸引不少消費者眼球。近日有女網友推薦一款盒裝餅乾，好吃到讓她一口氣嗑掉3個，引起底下網友熱烈回覆。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出這款盒裝餅乾，盒內一共有15種不同餅乾造型，她一連吃了3個，忍不住讚嘆「很好吃可以買」。根據《今購百科》資訊，這款餅乾是德國原裝進口，總重1,400公克，口感香濃有層次，適合當下午茶點。

這款盒裝餅乾共有15種不同餅乾造型。 圖擷自「今購百科」
這款盒裝餅乾共有15種不同餅乾造型。 圖擷自「今購百科」

貼文曝光後，不少網友表示，「過年時有買，份量多划算」、「這個超級好吃」、「CP值高，陸續買4盒」、「搭配無糖飲品很讚」、「好吃還行，甜點就是要甜」、「正常甜巧克力口味，往年都會買，很好吃，我都跟女兒一起解決掉，今年是考慮女兒身材加上有點漲價才沒有買」、「真的好吃，配黑咖啡很可以喔！」

不過也有許多網友說，「不是螞蟻人不要輕易嘗試，超甜的」、「過年時家裡長輩買了一盒給小孩吃，但真的爆甜」、「聖誕節後半價出清，興奮地買了一盒，吃了只感覺超級無敵甜，甚至超過餅乾本身的味道，覺得自己已經是很厲害的螞蟻人了，還是沒辦法」。也有網友認為，雖然這盒餅乾有15種不同的造型，但味道幾乎一樣，也是一個不太吸引人的點。

Costco 好市多 賣場 餅乾

延伸閱讀

鄰居送一包乖乖…他見3字嚇壞「不敢吃」 一票人搖頭：想太多

三大星座晚年享福！魔羯有真心好友罩 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

外送員不給賒帳！男爆氣領錢丟地「我都能當你爸了」 網友轟爆

夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

相關新聞

吃得到15種口味！她激推好市多這款鐵盒餅乾 會員嗨：狂掃4盒

美式賣場好市多有著豐富、多元的產品，每每總能吸引不少消費者眼球。近日有女網友推薦一款盒裝餅乾，好吃到讓她一口氣嗑掉3個，引起底下網友熱烈回覆。

夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

美式賣場好市多時不時祭出優惠，是不少民眾的休閒好去處。近日有網友指出，一款即溶可可粉原價一盒329元，現在折扣只要229元，不禁直呼「太便宜了吧」，引起底下留言區熱烈討論。

比菜市場便宜！好市多名牌背心被標「2符號」 內行驚：要買手腳要快

連鎖賣場好市多販賣各種獨家商品，而且會有不定期限時優惠，深受許多消費者喜愛。近日有民眾逛內湖好市多發現知名品牌背心正在特價，價格下殺至250元，直呼比菜市場還便宜。貼文曝光後引發討論，內行網友...

每次進超商總是「衝動消費」？內行人曝數據揭露：是行銷手法

台灣便利商店密度超高，幾乎每走幾步就會看到一間超商。對此，一名網友分享，自己走進超商看到滿滿的陳列商品，都會有選擇障礙，最後都是購買「包裝好看」的商品，常常變成衝動消費，好奇「商品是否包裝好看就贏一半了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯1款可可夾心「味道媲美歐斯麥」！網出現搶購潮：跑5間都找不到

全聯福利中心常常祭出促銷活動，深受不少台灣人喜愛。近日，一名網友發現，全聯一款可可夾心餅正在做買一送一促銷，口味鹹甜、好吃又不膩口。貼文一出後，也引起網友熱議。

好市多「1款豪華玩具組」大砍價！架上全掃空 早買民眾嘆：想集體退貨

好市多經常有商品的限時優惠特價，讓不少會員爭先前往搶購一空，近日一名網友就分享，原價將近2千元的卡通《妙妙犬布麗》豪華玩具組，折價完竟然不到1千元就能入手，十分便宜，引起網友熱烈討論，許多以原價早買的人紛紛扼腕直呼「當初買的人真的是很想退貨」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。