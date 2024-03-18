吃得到15種口味！她激推好市多這款鐵盒餅乾 會員嗨：狂掃4盒

美式賣場好市多有著豐富、多元的產品，每每總能吸引不少消費者眼球。近日有女網友推薦一款盒裝餅乾，好吃到讓她一口氣嗑掉3個，引起底下網友熱烈回覆。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出這款盒裝餅乾，盒內一共有15種不同餅乾造型，她一連吃了3個，忍不住讚嘆「很好吃可以買」。根據《今購百科》資訊，這款餅乾是德國原裝進口，總重1,400公克，口感香濃有層次，適合當下午茶點。

這款盒裝餅乾共有15種不同餅乾造型。 圖擷自「今購百科」

貼文曝光後，不少網友表示，「過年時有買，份量多划算」、「這個超級好吃」、「CP值高，陸續買4盒」、「搭配無糖飲品很讚」、「好吃還行，甜點就是要甜」、「正常甜巧克力口味，往年都會買，很好吃，我都跟女兒一起解決掉，今年是考慮女兒身材加上有點漲價才沒有買」、「真的好吃，配黑咖啡很可以喔！」

不過也有許多網友說，「不是螞蟻人不要輕易嘗試，超甜的」、「過年時家裡長輩買了一盒給小孩吃，但真的爆甜」、「聖誕節後半價出清，興奮地買了一盒，吃了只感覺超級無敵甜，甚至超過餅乾本身的味道，覺得自己已經是很厲害的螞蟻人了，還是沒辦法」。也有網友認為，雖然這盒餅乾有15種不同的造型，但味道幾乎一樣，也是一個不太吸引人的點。