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夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多是不少民眾採買的好去處。歐新社
好市多是不少民眾採買的好去處。歐新社

美式賣場好市多時不時祭出優惠，是不少民眾的休閒好去處。近日有網友指出，一款即溶可可粉原價一盒329元，現在折扣只要229元，不禁直呼「太便宜了吧」，引起底下留言區熱烈討論。

原PO 15日在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，好市多一款即溶可可粉一盒60入，每包28公克，從原價329元，到現在一盒只要229元，折了100元，實在太便宜。原PO也指出，接下來進入夏天，可可粉可能會再降價，不知道大家夏天會不會泡可可粉呢？

網友發現，好市多這款可可粉原價一盒329元，現在折到只要229元。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
網友發現，好市多這款可可粉原價一盒329元，現在折到只要229元。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

對此，網友紛紛表示，「很便宜，今天也扛一箱」、「這個價錢，甜死也願意」、「生理期時喝很舒服」、「我兒子一整年都喝」、「夏天就加冰塊，一樣好喝」、「單喝很甜，用一半粉加牛奶就很好喝」。不過也有人認為，「不如去買100%純的可可粉來沖泡，要加多少奶或糖自己決定就好，喝過純100%的可可，才能感受絲滑口感」、「看到折價很想買，但想到太甜很難喝完，就又縮手了」。

實際到好市多官網查詢，這款可可粉在網路上同樣折價100元，從原訂349元折到249元，商品敘述也指出，可可粉採進口可可亞及新鮮牛乳製成，熱水沖泡即可飲用，添加冰塊做成冷飲也很適合。

Costco 可可 好市多

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