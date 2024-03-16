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比菜市場便宜！好市多名牌背心被標「2符號」 內行驚：要買手腳要快

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾逛好市多內湖店時，發現知名戶外品牌背心正在出清打折。圖／聯合報系資料照
有民眾逛好市多內湖店時，發現知名戶外品牌背心正在出清打折。圖／聯合報系資料照

連鎖賣場好市多販賣各種獨家商品，而且會有不定期限時優惠，深受許多消費者喜愛。近日有民眾逛內湖好市多發現知名品牌背心正在特價，價格下殺至250元，直呼比菜市場還便宜。貼文曝光後引發討論，內行網友留言指出，只要見到價格牌上被標2個符號，就代表該商品即將出清，如有需求要趕快入手，賣完就沒了。

有民眾在臉書社團「我是東湖人」發文表示，近日逛好市多發現，原本賣629元的知名絨毛立領背心打折了，價格下殺至250元，「這比菜市場賣的雜牌背心還要便宜」，如果其他顧客有需要，建議趕快趁著這段時間入手，手腳要快。

原價格600多元品牌背心，近日出清價格下殺至250元。圖／擷自好市多網站
原價格600多元品牌背心，近日出清價格下殺至250元。圖／擷自好市多網站

由於該款背心保暖度佳，而且外層還有撞色設計，令其他網友看了相當心動，紛紛留言感謝原PO報好康。有內行人則表示，如果看到好市多一款商品價格牌子被標「＊」就代表為出清品，賣完後就不會再捕貨。

此外，金融網站「ToughNickel」也曾對好市多價格牌進行分析，除了「＊」代表出清意涵外，「#」為留校察看，「^」背後則有買氣有待觀察意思。

因此，從民眾PO文照片看來，該款知名背心價格牌同時被標被「＊」和「^」，即代表出清品，買氣仍要繼續觀察。

內湖 品牌 好市多 賣場

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